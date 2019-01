Casi el 70% de las personas no encuentra ropa de su talles en la Argentina

El 69,5% de las personas de entre 11 y 88 años no encuentra ropa ni calzado de su talle en la Argentina, informó la ONG Anybody, que presentó los resultados de su encuesta de 2018.



La octava encuesta, que forma parte de la campaña "El talle único no es el único talle”, se realizó entre el 4 de octubre y el 18 de noviembre del año pasado a través de redes sociales para "relevar las sensaciones de las personas al adquirir indumentaria y zapatos y sus dificultades o no de conseguir su tamaño", explicaron desde la ONG.



"Un total de 8.565 respuestas sobre 49 marcas locales reveló que el 69,5% de las personas encuestadas tienen dificultades para conseguir ropa de su talle, una cifra que, en términos generales, se mantiene constante en nuestras investigaciones desde 2012", comentaron.



De ese porcentaje, el 95,1% usa ropa de mujer y el 4,9% de hombre, mientras que la dificultad se presenta principalmente en jeans o pantalones (63,5%).

Sobre las consecuencias psicológicas de no encontrar talle, "es importante destacar que el 51% reacciona cuestionando su cuerpo y que el sentimiento más recurrente es tristeza por no encajar en la ropa deseada", señala la investigación.



Asimismo, el 65,1% de los encuestados considera que su talle actual está "una o más medidas por encima de la que perciben como ideal", mientras que el 25,3 % cree que su talle actual "es el ideal".



Anybody precisó que los talles femeninos más difíciles de encontrar, que concentran el 53,65% de las respuestas, son 48 (14,6%), 46 (14,3%), 44 (13,8%) y 50 (10,8%), mientras que los masculinos que menos abundan (con el 45,5% de las respuestas), son 48 (12,6%), 50 (11,8%), 54 (11,1%) y 46 (9,9%).

"La mayoría de esos talles no están dentro de los considerados como plus o especiales”, destacó la ONG.



En cuanto al calzado, el 56,9% de los encuestados expresó dificultades para encontrar el tamaño buscado, mientras que los talles 40 (31%), 41 (13,2%) y 39 (12,6%) son los más difíciles de conseguir.