Prevén que en 2019 habrá un superávit comercial de u$s7.000 millones

La consultora Ecolatina pronostica que para este año 2019 retornará el superávit comercial y sería próximo a los u$s7.000 millones

El último informe elaborado por Ecolatina sobre los datos de la balanza comercial argentina, da cuenta que aunque el último trimestre arrojó un saldo positivo, 2018 cerró con un déficit de u$s3.800 millones.



Sin embargo, la consultora destaca que para este año retornará el superávit comercial y sería próximo a u$s7.000 millones.



En el comunicado señala que “en diciembre de 2018, el intercambio comercial de bienes alcanzó un superávit mayor a u$s1.300 millones, el más alto desde 2014”; resaltando que “el importante saldo positivo fue consecuencia de un aumento de 15,4% interanual en las exportaciones, sumado a una contracción de las importaciones de 27,1% interanual”.



Estos datos reflejan “un final de año impensado meses atrás”, con lo que se debe analizar cómo fue la dinámica del comercio exterior en los últimos meses para saber qué podría esperarse en 2019.



“En el cuarto trimestre la alicaída demanda interna y un tipo de cambio competitivo, más un Brasil en franco proceso de recuperación económica y apreciación cambiaria una vez pasadas sus elecciones, impulsaron a las exportaciones, que escalaron 10% interanual en el período y orillaron u$s16.000 millones. En sentido opuesto, las importaciones se desplomaron 25% interanual”, explica la consultora.



Como resultado, Ecolatina informa que “se revirtió el rojo de u$s3.200 millones acumulado en octubre-diciembre de 2017 y se alcanzó un superávit de u$s 2.600 millones”. De este modo, “2018 cerró con un déficit comercial de bienes de u$s 3.800 millones (-0,7% del PBI), ajustando sensiblemente al rojo de 2017 (u$s -8.300 millones)”.



Durante el comienzo de 2019 la dinámica sería bastante más similar a la del último trimestre del año pasado.



En este marco, el análisis proyecta “que las exportaciones crecerían en torno a 7% y las importaciones retrocederían alrededor de 10% en el acumulado anual”.



De esta forma, “la balanza comercial de bienes retornaría a terreno positivo luego de dos años ‘bajo cero’, registrando un superávit cercano a u$s7.000 millones”.



Para cerrar, se debe tener en cuenta “que la incertidumbre electoral impactará de manera positiva en este frente: las presiones cambiarias que traerían las elecciones impulsarían al tipo de cambio y, con él, a la inflación”.



“Este combo negativo para el poder adquisitivo podría golpear aún más a las compras externas a la par que apuntalaría la competitividad cambiaria y posicionaría a las exportaciones como una salida contracíclica. En consecuencia, lo que sería un ‘escenario pesimista’ para el resto de las variables, actuaría de manera favorable en el frente externo”, concluye.