Cansado de los cambios, se fue un hombre fuerte en biocombustibles

Cansado de la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció a su cargo

Cansado de los cambios constantes de los jefes, la falta de recursos para armar equipos y de la presión de las provincias productoras de biodiesel, Agustín Torroba renunció a su cargo como director de Biocombustibles en la Secretaria de Energía, hoy a cargo de Gustavo Lopetegui.



Fuentes del entorno del ahora ex funcionario señalaron a BAE Negocios que a Torroba le preocupaba la "falta" de "recursos" para armar equipos y en particular estaba "cansado" de los "cambios" constantes de "jefes", algo que no le permitía establecer un vínculo a la hora de llevar adelante un plan efectivo en pos de los biocombustibles.



Además, el ex funcionario sentía la "presión" que recibía de la industria, en especial de las provincias productoras de biodiésel y bioetanol que buscan elevar el corte en su mezcla con las naftas y gasoil, sin que eso signifique la creación de un nuevo impuesto, algo pretendido por el ex secretario, Javier Iguacel.



Con la llegada de Lopetegui, hace apenas un mes -el 28 de diciembre- todo volvió a foja cero. El ex vice jefe de ministros y asesor presidencial reconoció no saber nada de energía, aunque prometió al presidente Mauricio Macri aprender del tema lo mas rápido posible.