Créditos UVA: más de 34.000 personas podrán negociar la extensión del plazo de devolución

Un desfasaje de más de diez puntos en la medición anual permite a los deudores extender el plazo de devolución de los préstamos para alivia

Con un crecimiento del 2,4% mensual en los salarios de noviembre, en la sumatoria anual quedaron 20 puntos por debajo de la inflación, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Este dato, sumado al reporte de los precios, son claves para los tomadores de créditos UVA ya que un desfasaje de más de diez puntos en la medición anual permite a los deudores extender el plazo de devolución de los préstamos para aliviar el peso de la cuota mensual.

Te puede interesar Inminentes cambios en el puerta a puerta: se podrán traer hasta u$s900 pero con un límite de 12 operaciones al año

Según estimaciones de la Secretaría de Vivienda, 34.237 personas quedaron habilitadas para negociar una extensión de plazo con los bancos.



Será la primera vez que quede activada la "cláusula gatillo" de los créditos UVA, según informa TN.



Una actualización del 2,5% en el índice de salarios registrados de noviembre activaba la extensión de plazo para más de 34.000 personas que sacaron su préstamo UVA entre julio y diciembre de 2017.



Una persona que sacó un crédito UVA en agosto de 2017 por un valor promedio ($1,3 millón) comenzó pagando una cuota inicial de 8475 pesos (427 UVA). Ahora, la cuota subió 65% y se fue a 14.004 pesos. La cuota sería apenas 0,2% superior al límite (26 pesos).



Aunque la medición del Indec haya marcado que el salario promedio subió 2,9% en noviembre, la remuneración de los trabajadores registrados solo avanzó 2,4%.

Según cifras oficiales, el salario del empleo no registrado trepó 5,3% ese mes.



Al extender el plazo, la cuota es menor, aunque sube la deuda. Por eso, siempre es opción del deudor activar o no esta posibilidad y los bancos no pueden negarse a hacerlo.



A esto hay que sumar que en octubre, el presidente Mauricio Macri anunció una nueva medida para atenuar el peso de la cuota indexada en el salario, lo que implica ponerle un techo a la cuota cuando la inflación supere en diez puntos a los salarios. Esta alternativa, en principio, estaría disponible en los bancos públicos, aunque existen todavía dudas sobre cómo se implementará.