Para el BCRA es "lógica" una tasa de interés del 45% a mitad de año

La consultora Elypsis estima que el índice de precios minorista fue del 2,5% en enero, y se mantendrá cerca del 3% por mes en febrero, marzo y abril

Para el Banco Central de Argentina, la tasa de Leliq a 7 días podría ser del 45% a mitad de año, según afirmaron fuentes a Bloomberg. De esta manera, bancos y economistas proyectaron la tasa en 45,65% para junio en el último relevamiento de expectativas de mercado.

Con el peso argentino debajo de la zona de no intervención desde el 20 de enero, el Central observaría una oferta excedente de 100 millones de dólares diarios en el mercado de divisas, de acuerdo a las personas que pidieron no ser identificadas porque las discusiones no son públicas.

Este número contrasta con un faltante de 500 millones de dólares en junio pasado.

La moneda por debajo de la banda no es un escenario que preocupe al Central, ya que se ve como una consecuencia de la mayor demanda de pesos en circulación durante enero.

Para febrero, las autoridades proyectarían una menor demanda.

Te puede interesar Inminentes cambios en el puerta a puerta: se podrán traer hasta u$s900 pero con un límite de 12 operaciones al año

Inflación alta

La inflación de Argentina aún se mantiene por encima del 2% mensual.

Por su parte, la consultora Elypsis estima que el índice de precios minorista fue del 2,5% en enero, y se mantendrá cerca del 3% por mes en febrero, marzo y abril, empujado por el aumento de tarifas en servicios públicos.

A pesar de esto, el organismo mantendría la baja de la inflación como su principal objetivo.

El comité de política monetaria del Banco Central elevó el límite de compra de dólares diaria hasta 75 millones de dólares desde los 50 millones de dólares que había fijado en diciembre y enero. El nivel que se impuso la entidad bancaria aún se ubica por debajo de los u$s150 millones autorizados por el Fondo Monetario a través de subastas.

Además, el comité decidió que el efecto de la inyección en pesos por este concepto no puede superar el 3 por ciento de la base monetaria en febrero.