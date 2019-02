Guerra low cost: ante las promos agresivas, el mercado teme por las finanzas de las líneas aéreas

JetSmart y Flybondi patearon el tablero con tickets a $1. En plena recesión, las empresas miden espaldas en un intento por revertir la baja ocupación

El último golpe de efecto lo dio JetSmart esta semana, con el lanzamiento de hasta 50.000 tickets a 1 peso por tramo –impuestos incluidos– en lo que fue la presentación de sus 12 primeros itinerarios de cabotaje. La oferta provocó oleadas de usuarios en "cola online" para hacer efectiva la compra en el sitio web de la compañía.

Antes, el sábado 2, Flybondi había puesto en marcha una propuesta también de alrededor de 5.000 butacas a 1 peso + tasas para viajar a las 21 rutas que la empresa tiene operativas en el país.

Pero más allá de las particularidades de estos beneficios puntuales, lo cierto es que la implementación de sucesivas campañas de vuelos a precios bajos se ha vuelto una constante en la escena local.

Y una de las preguntas que surge, a partir de esta guerra comercial, refiere a la capacidad financiera de las compañías para sostener en el tiempo este tipo de acciones. La otra, al modo en que se solventan los asientos que salen al mercado por esos montos.

En ese sentido, analistas y ejecutivos de la actividad aerocomercial consultados por iProfesional no dudaron en tildar de "canibalización" a este momento de la ultra promocionada "revolución de los cielos" que tanto pregona la cartera de Transporte.

Señalan que, aunque los precios agresivos son un rasgo común en los mercados desregulados, la batería de lanzamientos continuos está colocando en la cuerda floja económica a más de una compañía.

Hay algunas voces del sector que incluso van más allá: aseguran que, de continuar este ritmo de competencia, lo más probable es que el cierre de 2019 llegue con menos empresas volando en la Argentina. La recesión que desalienta el consumo, sumado a costos operativos que continúan siendo elevados, aporta dificultades a un contexto de aerolíneas peleando de forma descarnada por cada pasajero.

En diálogo con iProfesional Franco Rinaldi, reconocido experto del mercado aerocomercial, sostuvo que, en tanto las perspectivas económicas no son positivas, todo indica que la demanda de servicios aéreos en el país será acotada y ese aspecto complica sobremanera el escenario para empresas que hoy vuelan a pérdida.

"A este ritmo de precios, hay que ver quién queda en pie para el segundo semestre del año. Vienen volando a pérdida incluso con la comercialización de tickets tradicionales y sólo pueden sostener estas promociones inyectando capital propio. Hay que ver cuánto aguanta cada empresa. A excepción de Aerolíneas Argentinas, por su condición de estatal, todas las demás ya dan muestras de estar complicadas. Y ahora llegó JetSmart, con una espalda financiera enorme como para plantearse promociones tan baratas", comentó.

Rinaldi detalló que 2018 concluyó para el cabotaje con un promedio de ocupación de los aviones por debajo del 70 por ciento, siendo que la media regional es superior al 80 por ciento. En Europa, Asia y Estados Unidos, en tanto, el indicador es del 90 por ciento. En el sector estiman que un vuelo es rentable siempre que se supere el 80 por ciento de los asientos disponibles.

"Todas las empresas pierden plata. Desde Norwegian, que además enfrenta un enorme problema financiero fuera de la Argentina, hasta LATAM y Avianca. La recesión viene destruyendo la demanda de vuelos. Además, los tickets fuera de las promociones siguen haciendo del país un lugar muy caro para volar. Todo eso derivó en una situación que se cobrará alguna de las empresas", vaticinó el experto.

Malestar tradicional

Con operaciones que anteceden largamente al desembarco de las "low cost" en la Argentina, Andes Líneas Aéreas es una de las compañías que batalla por sobrevivir sin caer en la promoción agresiva.

Su director comercial, Horacio Preneste, cargó duro contra las acciones a 1 peso que vienen motorizando JetSmart y Flybondi y a las que no dudó en definir como "dumping", además de señalar que el único objetivo de tales estrategias no es otro que lograr la destrucción de otras compañías.

"Se aprovechan de que la actividad aérea en la Argentina ahora no tiene regulación de ningún tipo. Y empresas como Flybondi están girando dinero del exterior sólo para financiar estas tarifas que son un disparate. ¿Para qué promover precios que ni siquiera representan la tercera parte de un boleto de colectivo? Lo hacen sólo para romper el mercado porque la realidad es que sólo con empatarle al transporte terrestre ya se suma un pasajero más", dijo a iProfesional.

A los ojos de Preneste, la vorágine de promociones ha generado una sobreoferta que terminará "sacando de circulación" a varios actores del mercado.

"Por poner un ejemplo, con todos los lanzamientos del último tiempo, Córdoba hoy recibe más de 20 vuelos diarios. Claramente no existe demanda posible para semejante cantidad de servicios. El contexto es de empresas vendiendo sólo para ocupar lo más posible los aviones, desde la idea de recortar costos, y no para obtener una rentabilidad. Es falso que se esté apuntando mayormente al público que no voló jamás: hoy lo ocurre realmente es que las empresas se han lanzado a la carrera por robarse pasajeros unas a otras", sintetizó.

Al mismo tiempo, Preneste se refirió al costo que demanda colocar un avión en vuelo y, en simultáneo, a la manera en que las "low cost" sostienen financieramente campañas tan potentes. El ejecutivo afirmó que una hora de vuelo dentro de la Argentina tiene un costo promedio de 4.500 dólares –más de 175.000 pesos–.

"Con un costo así es imposible cubrir el servicio de la mano de estas promociones. Pero tampoco alcanza con los tickets que, fuera de las bonificaciones, se venden para el mismo avión. Esto deja en claro que las empresas que ofrecen esos precios tienen aportes de capital externos que les permiten maniobrar así. El tema es cuánto margen tienen para manejarse de esta manera a lo largo del tiempo", expuso el ejecutivo.

"Por supuesto que las empresas ponen pocos asientos a ese precio. Esa es la parte que no se le dice al público. Publicidad engañosa. Lamentablemente, todo esto se inscribe en un mercado en el que, parece, las empresas tienen licencias para ganar espacios eliminando a otras. Por supuesto que a este problema se agrega la recesión, que afecta a todos. Acá se vive diciendo que el mercado crece pero lo real es que todas las empresas están perdiendo plata", agregó.

Imperio de la "promo"

Como se expuso antes, la última "promo" resonante correspondió a la decisión de JetSmart de ofrecer hasta 50.000 tickets a 1 peso –impuestos incluidos– en una acción que concluye este viernes.

Por supuesto que no es la única de esas características. Flybondi tiene vigente hasta este viernes una propuesta de tickets desde 1 peso (más tasas) por tramo en vuelos de cabotaje y desde 1 dólar (más tasas) por tramo para internacional.

La oferta permite adquirir pasajes para viajar entre junio y septiembre y comprende destinos desde Buenos Aires a Bahía Blanca, Bariloche, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Iguazú, y Salta, entre otros. También itinerarios interprovinciales.

"Pusimos más de 5.000 asientos a ese valor para 21 rutas operativas. Los destinos más vendidos fueron Bariloche, Mendoza, Jujuy Iguazú y Salta. La campaña es para viajar en vacaciones de invierno, a partir de junio y hasta septiembre", indicaron a iProfesional voceros de Flybondi.

Por el lado de Norwegian, la compañía mantuvo vigente hasta el jueves 14 una bonificación del 10 por ciento en todos los pasajes de cabotaje y los tickets con destino a Londres. Ante la consulta de este medio, desde la aerolínea señalaron que las promociones son recurrentes y varían según la respuesta del mercado.

Ya en lo que hace a las compañías "tradicionales", desde LATAM se informó que no existen acciones específicas pautadas para estos días. Por el lado de Aerolíneas Argentinas, fuentes de la estatal destacaron que continúan los precios promocionales a numerosos destinos en el interior.

"En este momento estamos con una promoción para volar a diversos destinos dentro de Argentina desde 599 pesos final por tramo. Esto rige para Córdoba, Mendoza, Tucumán, Posadas, Rosario, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes y Catamarca", indicaron las voces consultadas.

Para luego concluir: "Por otra parte, los socios Aerolíneas Plus pueden acceder a pasajes, tanto de cabotaje como internacionales, a través de una promoción de ‘Millas + Pesos, vigente hasta el 28 de febrero. Tanto para esta ‘promo’ como para el resto de las operaciones pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos".