El paladio arrasa con el platino: es la nueva estrella en el mercado de los metales

Ambos metales se utilizan en los catalizadores para automóviles. Actualmente, el refuerzo hacia los motores de gasolina apuntaló la demanda de paladio

El paladio es un metal noble que forma parte del llamado grupo del platino. Ambos metales se utilizan en los catalizadores para automóviles: el platino, para los de diésel, y el paladio, para los de gasolina.

Este metal subió a un nivel récord el lunes porque un déficit sostenido de la oferta impulsaba la inversión del metal, mientras que el oro subía a su nivel más fuerte en más de dos semanas ante la debilidad del dólar.



El paladio subía en la sesión a un máximo de 1.458 dólares por onza, su máximo histórico, y a las 12:50 avanzaba un 1,6% a 1.455 dólares.



Desde finales del siglo XX, la demanda de diésel está creciendo en forma continua: desde el 13% de ventas en 1990 al más del 50% en 2005. Esto se debe, en gran parte, a la creciente popularidad de los motores diésel que se asocian a la idea de ser más ecológicos que los de gasolina.



Pero la situación cambió tras el escándalo de vehículos Volkswagen en septiembre de 2015, cuando se reveló que la empresa había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel. Así se disipó el mito sobre su mayor sostenibilidad ecológica, según Sputnik News.



Los gobiernos comenzaron a cerrar los programas de apoyo para la venta de los motores a diésel, y los automovilistas empezaron a cambiar masivamente a motores de gasolina.



Esto trajo como consecuencia que la demanda de los catalizadores de paladio aumentara en gran medida, pero los productores del metal no estaban preparados para eso.



Se espera que este año, el déficit en el mercado del paladio se aún mayor, debido a que habrá un fuerte endurecimiento de las regulaciones del escape de gases.



Por otra parte, es una buena noticia para Rusia porque la empresa Norilsk Nickel es el mayor productor de paladio del mundo. Según Johnson Matthey, el año pasado, la compañía incrementó las entregas de paladio al mercado mundial en un 18% —hasta 2.84 millones de onzas— y ganó más de 3.000 millones de dólares.



Pero esto no queda todo aquí: la falta de paladio llevó al auge del negocio de reciclar los viejos catalizadores de automóviles. Primero fueron los japoneses, que ya en los años 2000 habían construido una fábrica para la extracción de platinoides de los componentes de automóviles viejos.



El ejemplo de los japoneses se esparció por el mundo: actualmente, en internet hay muchos anuncios sobre la compra de viejos catalizadores. Pero esto también dio lugar al aumento de ladrones de catalizadores de automóviles.