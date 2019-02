Golpe a Norwegian: sin seguro de quiebra y agencias ya no la venden

La low cost, que está pasando por una difícil situación económica, suspenderá desde el 29 de marzo todos sus vuelos en el Caribe

Intermundial, broker de seguros de las agencias de viajes, comunicó a los puntos de venta que la aseguradora que cubre la garantía de quiebra de proveedores ha excluido a Norwegian de esta cobertura.

En el documento dirigido a las agencias, Intermundial explica que "esta exclusión afectará a todos los seguros con esta garantía que hayan sido contratados a partir de las 00:00h del día 21 de febrero de 2019", indica el sitio reportur.com.ar.

La garantía de quiebra de proveedores que ofrece esta compañía, y que a partir de este jueves excluye a Norwegian, está incluida en los siguientes seguros de Intermundial: Multiasistencia Élite, Multiasistencia Plus, Cruceros Plus y Anulación Plus.

Esta decisión se suma a la tomada por grandes redes de agencias españolas de no vender más billetes de Norwegian, pues B the Travel Brand (Ávoris) y Viajes El Corte Inglés, las más grandes del país junto a Halcón (Globalia), han sido las primeras en limitar la venta de billetes de la línea noruega, pero no han sido las únicas.

La low cost, que está pasando por una difícil situación económica y que busca ampliar su presencia en Argentina, suspende desde el 29 de marzo todos sus vuelos en el Caribe, en cumplimiento de su plan de emergencia para sanear las cuentas tras desplomarse continuamente la ocupación en sus aviones.

Las rutas que dejarán de volar son entre Fort de France, en la isla de Martinica, y Fort Lauderdale, en Florida; entre Fort de France y Montreal, y entre Fort de France y Nueva York; entre Point a Pitre, en Guadalupe, y estos tres destinos en Florida, Canadá y Nueva York, y también entre Cayena, en la Guayana Francesa, y estos dos archipiélagos, todos recorridos en el entorno de habla francesa.

Estos son los recorridos que aún sobrevivían de un plan que en su momento incluía vuelos desde varios otros orígenes en Estados Unidos, como Providence, y que iban tan mal que no llegaron a mantenerse.

En Argentina, la aerolínea opera catorce vuelos diarios desde Aeroparque, incluyendo cinco a Córdoba, cuatro a Mendoza, dos a Puerto Iguazú, uno a Bariloche, uno a Salta y otro a Neuquén.

Norwegian anunció hace unos días que pretende dar un viraje a su estrategia de crecimiento, para encaminarse a otra que apueste por la rentabilidad, después de la situación financiera que atraviesa la haya obligado a una nueva ampliación de capital, esta vez de tres mil millones de coronas noruegas (308 millones de euros), lo que le ha supuesto desplomarse en Bolsa.

También anunció recortes de plantilla, que ya ha comunicado a los sindicatos, afectando esta reestructuración a algunas de las rutas operadas por los modelos Boeing 737-800 y 737 Max 8. "El objetivo es garantizar que todo esto afecte al menor número posible de empleados", ha dicho Helga Bollmann Leknes, directora gerente de Norwegian Air Resources.