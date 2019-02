Un economista cruzó a Pino Solanas por sus gastos en el Senado: "Tenés 35 empleados, casi una pyme"

Cachanosky y el legislador debatieron sobre la crisis económica. "Tengo un equipo grande porque presento muchos proyectos", se defendió el senador

El economista Roberto Cachanosky cruzó a Fernando "Pino" Solanas, cuando debatían sobre la crisis económica y las más de 21 millones de personas que reciben algún tipo de asistencia del Estado.



El actual senador fue el primero en tomar la palabra y criticó: "Este número tiene un por qué. Al modelo neoliberal que llega al país con Carlos Menem le sobra un tercio de argentinos. ¿Y qué hacen con ese tercio? Algunos extremistas del liberalismo dicen que acá somos ocho millones de personas que financiamos a los que no trabajan. ¿Qué quieren aplicar, darwinismo social?".



Cachanosky no se quedó callado y su respuesta a Pino Solanas fue tajante: "El amigo habla de los liberales. Yo soy liberal. Y le diría que empecemos por ver por ejemplo que en el Senado hay 5752 empleados asignados. Acá el senador tiene 35 en su planta. Es casi una pyme".



"Eso lo pagamos los contribuyentes. Y no tiene nada que ver con el liberalismo. El presupuesto de gente asignada al Senado es de $9157 millones al año, lo que significa que cada senador nos cuesta a los contribuyentes 11 millones de pesos al mes. Yo les diría que revisen las críticas al neoliberalismo y empiecen a ver qué hacen ellos", agregó el economista.



Como respuesta, el legislador se defendió: "Parecería que ahora quieren suprimir al Senado. Somos senadores nacionales y como tales estamos obligados a dar respuestas ante cualquier necesidad. Yo tengo un equipo grande y por eso soy el senador que más proyectos presenta y más trabaja. Porque uno no es sabio, uno trabaja con un equipo", concluyó.