Ariel Coremberg: "Esta crisis es mucho más profunda que una fuerte devaluación"

El economista investigador del Conicet y director del Centro de Estudios de la Productividad de la UBA advirtió sobre la situación actual

La situación económica que atraviesa la Argentina está a un paso de las peores crisis.

Así lo advirtió el economista investigador del Conicet y director del Centro de Estudios de la Productividad de la Universidad de Buenos Aires, Ariel Coremberg, consultado a partir de la advertencia de Forbes dijo: "La probabilidad de que haya una crisis típica disruptiva en Argentina es alta.

En este contexto, el economista dijo: "El carácter que está adquiriendo la crisis económica argentina es mucho más profunda que una devaluación del 112% en 2018. Entonces, espero que no, pero veo una crisis más profunda que esta. Estamos en una crisis en la balanza de pagos, que se transforma en un riesgo de default de la deuda externa. La deuda pública interna ya está defaulteada".



Por otro lado, agregó que la situación se puede transformar en una crisis disruptiva por tanta fragilidad argentina y la debilidad institucional, mientras que en el resto de la región es un moderado ajuste".



En este sentido, remarcó la irresponsabilidad de toda la clase política para manejar la economía, al tiempo que desarrolló el origen de esta nueva corrida cambiaria:



"Lo que sucede es que los índices bursátiles principales, como el Dow Jones y S&P 500 de Wall Street, están cayendo, asociado también a los índices europeos



Esto se debe a varias circunstancias. El viernes, el MSCI, una institución privada que determina el grado de inversión de los países, aumentó la participación, en la sugerencia de portafolio global para los inversores internacionales, de China. Entonces, esto anticipó una salida de capitales de todos los mercados emergentes hacia China.



Pero todo esto (la señal de MSCI) se montó sobre un problema de base: la guerra comercial entre Estados Unidos y China no tiene fin. Huawei inició una demanda en Texas, Estados Unidos, contra la medida de Donald Trump de reducir las compras gubernamentales a gobiernos extranjeros. Esto pegó muy fuerte en los mercados internacionales.



De todas maneras, la más importante (de todas las noticias internacionales) es que la Reserva Federal presentó un estado de la situación macroeconómica de los Estados de Estados Unidos y señaló que la caída de la demanda de los principales productos en el mundo y la caída de la economía China está impactando en la economía de Europa y, sobre todo, de Estados Unidos, por lo que la incertidumbre económica aumentó. Esto repercutió en el salto del dólar.



En este escenario, Coremberg explicó que "Siempre que hay cambios negativos en el mundo y una caída mundial de la demanda de los productos que producimos, Argentina tiene estas crisis disruptivas".



"También se produjo una salida del mercado de capitales de los países del mundo hacia el propio Estados Unidos en bonos de la Reserva Federal y en el fortalecimiento del dólar. La economía Argentina está muy frágil ante estos hechos porque no tenemos una política económica creíble y sustentable", agregó.



Consultado sobre el crecimiento productivo y baja de la inflación que promete el gobierno para 2020, respondió a Urgente24: "No, tajantemente, no, porque el carácter que está adquiriendo la crisis económica argentina es mucho más profunda que una devaluación del 112% el año pasado, cuyo traslado a precios todavía no terminó porque es una estanflación muy profunda".

"No veo que el gobierno y la oposición planteen alternativas con respecto a las Leliq, a la dolarización de los ahorros de los argentinos, a la poca credibilidad en la economía. Entonces, espero que no, pero veo una crisis más profunda que esta", dijo el economista.



En este marco, consideró que el gobierno no entiende lo que está pasando, ya que existe una crisis en la balanza de pagos, que se transforma en un riesgo de default de la deuda externa, mientras que la deuda pública interna ya está defaulteada.



Según su visión, el propio Banco Central alimentó la expectativa de devaluación por negociar dólares futuro a enero 2020 en 58 pesos.

"El dólar futuro es el promedio de lo que los inversores auguran respecto del futuro cercano respecto del dólar. Punto. $58. La política monetaria del Central es totalmente inconsistente con la política del Ministerio de Energía que tiene al lado, por citar sólo una. Otra es que no tenemos un Ministerio de Trabajo ni de Economía en medio de una negociación salarial y un debate en Argentina sobre la política distributiva. Quiero resaltar la fragilidad institucional en la que está Argentina", dijo.



"El FMI es parte del error porque no entiende bien la economía argentina porque es bimonetaria y las bandas cambiarias aumentan a un ritmo totalmente inconsistente con los niveles de inflación. El dólar futuro podría ser aún más alto".



Por último, disparó: "No puedo afirmar que esto sea una corrida cambiaria porque esto es el día a día pero, en principio, sí porque devaluamos el doble que el resto de la región".