El edificio Chrysler fue vendido a pérdida por 150 millones de dólares

El edificio se vendió por 150 millones de dólares al fondo RFR del inversor inmobiliario neoyorquino Aby Rosen y a un "socio extranjero" no identificado

Aparece en las fotos de casi todos los turistas y es un emblema de Nueva York. Pero el edificio Chrysler fue vendido con pérdidas para sus propietarios, la firma de inversiones emiratí Mubadala y el grupo inmobiliario Tishman Speyer, a un precio de 150 millones de dólares.



Según el diario The Wall Street Journal, este edificio de 77 pisos, considerado una obra maestra de la arquitectura art déco, se vendió por 150 millones de dólares al fondo RFR del inversor inmobiliario neoyorquino Aby Rosen y a un "socio extranjero" no identificado.



El fondo Mubadala había desembolsado 800 millones de dólares en 2008 por el 90% de su capital.



Tishman Speyer, quien había comprado todo el edificio por un estimado de entre 210 y 250 millones de dólares en 1997, había retenido el 10 por ciento.



Esta venta llega en un momento difícil para los bienes raíces en Nueva York en general, y de Manhattan en particular.



El barrio Hudson Yards en la costa oeste de Manhattan pronto tendrá más de 1,6 millones de metros cuadrados de nuevas oficinas y viviendas, lo que aumentará aún más la presión a la baja sobre los edificios más antiguos.



Otro elemento que pudo asustar a potenciales compradores es que el terreno sobre el que está construido el Chrysler es propiedad de un tercero, la universidad privada Cooper Union.



En 1997, Tishman Speyer negoció un contrato de arrendamiento a largo plazo hasta 2147 con la facultad, que estipuló que el alquiler aumente de 7,8 millones en 2017 a 32,5 millones por año desde 2019 a 2027, según los documentos consultados por AFP.



Solo el valor de la tierra se estimó en 679 millones de dólares a fines de 2017.



Inaugurado en 1930, el Chrysler fue, por solo once meses, el edificio más alto del mundo con sus 319 metros, antes de ser destronado por el Empire State (381 metros hasta el techo, 443 hasta la parte superior de la aguja).



Aunque lleva el nombre del fabricante de automóviles, que es el de su fundador Walter Chrysler, esa compañía nunca ha instalado sus oficinas en esta torre ubicada en la esquina de la calle 42 y avenida Lexington.