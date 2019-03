El Gobierno alentó a que se revisen las paritarias cada seis meses

Dante Sica, reveló que "estamos discutiendo que en vez de 'cláusula gatillo', en las negociaciones paritarias se apliquen revisiones cada seis meses",

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reveló este lunes que "estamos discutiendo con los distintos sindicatos que en vez de 'cláusula gatillo', en las negociaciones paritarias se apliquen revisiones que pueden ser cada seis meses", a la vez que estimó que el desempleo del cuarto trimestre de 2018, que se difundirá en los próximos días, "va a estar en un nivel similar o un poquito más alto que en el tercer trimestre".



"No vemos este año movimientos tan bruscos desde el punto de vista inflacionario como para poder tener revisiones (salariales) más cortas", dijo Sica durante una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.



"Pensamos -agregó- que una revisión semestral antes de fin de año le da una garantía al trabajador de que no va a tener una pérdida de salario real y le permite al empresario planificar mejor".



El ministro recordó que "no hay pauta de inflación y por lo tanto no hay techo ni piso para las paritarias" y afirmó que las tratativas serán determinadas por "la capacidad de negociación de cada sector, la expectativa de inflación y la prioridad que pone el sector sindical a la hora de discutir, en el empleo o en la negociación salarial".