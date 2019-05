Suiza se niega a repatriar u$s850.000 que Lázaro Báez tiene depositados en ese país

Suiza desestimó un pedido de la Justicia argentina para repatriar u$s850.000 que el empresario tiene depositados en el Banco Lombard Ordier de ese país

Suiza desestimó un pedido de la Justicia argentina para repatriar u$s850.000 que el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016 por lavado de dinero y asociación ilícita, tiene depositados en el Banco Lombard Ordier de ese país.



La Oficina Federal de Justicia (FOJ) suiza no enviará esos fondos a Argentina hasta que haya "una sentencia firme" contra el titular de Austral Construcciones en la causa denominada "ruta del dinero K", confirmaron fuentes judiciales a Télam.



La plata depositada en el banco de la ciudad de Ginebra está a nombre de la firma Tyndall Limited Inc, cuyos beneficiarios finales son los hijos de Báez.



El pedido había sido formulado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que tiene a su cargo el juicio oral y público que se lleva adelante contra el contratista vinculado a la familia Kirchner.



El exhorto se envió a principios de abril y, para repatriar este dinero, Suiza sostiene que deben existir "un fallo final", en base al Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal y el Acta Federal de Asistencia Internacional Mutua en Asuntos Criminales, de acuerdo a lo informado desde el TOF 4.



"Esa sentencia definitiva debe explicar el vínculo entre los fondos actualmente bloqueados en Suiza y las actividades ilegales de las personas afectadas", sostiene el escrito enviado por Suiza.





De todos modos, el TOF 4 le pedirá a las autoridades de ese país que los fondos permanezcan bloqueados, a la espera de que se produzca una sentencia, para que la familia de Báez no pueda tomar posesión del dinero.



El proceso oral y público por la "ruta del dinero K" estaría concluido para fin de año, fecha en que vence la prórroga de las prisiones preventivas de Báez, su contador Daniel Pérez Gadin y de su abogado Jorge Chueco.