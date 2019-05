Blejer: "Macri debería hacer algo con las reservas, si no se las va a dejar de regalo a Cristina"

El economista consideró que con estos recursos el Gobierno debería realizar medidas que beneficien a ciertos grupos sin que cause antipatía en otros

El ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, afirmó que el Gobierno todavía tiene margen de maniobra en lo económico si apela a las reservas, porque sino "se las van a dejar de regalo" a Cristina Kirchner".

"Con u$s71 mil millones de reservas podes hacer muchas cosas. Después verás cómo las pagas, pero si no las usan se las van a dejar de regalo a Cristina. No sé qué medidas, pero tiene que ser algo que redunde en beneficios para algunos grupos y que no sea visto con demasiada negatividad por los últimos grupos", señaló el economista.

Con respecto al acuerdo con el FMI, el economista remarcó que el organismo de crédito "está en el mismo barco que la Argentina".

"Si nos hundimos el Fondo se hunde con nosotros y si pasa eso le va a costar mucho reconstituirse. Por eso hay que saber negociar, porque si nosotros diseñamos algunas políticas al Fondo no le queda mucho más que aceptarlas" ,agregó.

Además, remarcó que la directora del FMI, Christine Lagarde, "tiene aspiraciones políticas en Francia y necesita un éxito y esto lo ve como una oportunidad, mejorar la relación con Argentina que era muy mala y al mismo tiempo tener un programa que sea exitoso".

Por otro lado, se refirió al plan económico al afirmar que "la realidad no estaba mal, el modelo estaba mal" y criticó cómo fueron implementadas las metas de inflación.

"El tema es que hay que introducir las metas de inflación cuando la dinámica del proceso está estabilizada en una tasa alta. Ahí fue cuando los colombianos bajaron la inflación con metas de inflación, ahí fue como se bajó en Chile y en Israel. Pero una vez que estaba estabilizada. De otra forma no se puede, o puede ser que salga, pero es una maniobra muy difícil", afirmó el economista.

Además, señaló que el cisne negro podría no tener que "ver con Argentina, sino con el extranjero" y aseguró que el dólar podría estar más tranquilo hasta las elecciones.

"El tipo de cambio no está controlado, lo que pasa es que con este nivel de reservas es difícil que lo ataquen", concluyó Blejer, en una entrevista con Perfil.