¿Cuándo es el próximo feriado nacional?

Este año, el aniversario de la Revolución de Mayo cayó sábado 25, por lo que al tratarse de un feriado "no trasladable" quedó fijo en el fin de semana

Este año, el aniversario de la Revolución de Mayo cayó sábado 25, por lo que al tratarse de un feriado "no trasladable" quedó fijo en el fin de semana y la mayoría no pudo disfrutar de un día de descanso.



Ante esto, todos ya comienzan a preguntarse cuándo será el próximo feriado, y para ellos hay una buena noticia: falta menos de un mes y contará con la yapa de que habrá dos en la misma semana.



El primero de ellos será el 17 de junio, que cae lunes y que formará un fin de semana largo. Se trata del día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que si bien es un feriado "trasladable", quedará ese lunes precisamente para extender el descanso del fin de semana.



Pero además, el jueves de esa misma semana, el 20 de junio, se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, uno de los feriados "no trasladables" del calendario, por lo que ese día también habrá descanso para gran parte de los trabajadores.