Las ventas minoristas Pymes cayeron 14%, según la Came

Desde la Came indicaron que esperan tener un repunte en el consumo a partir del relanzamiento del programa Ahora 12. En mayo se registró una fuerte caída

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó que en mayo cayeron las ventas minoristas pymes 14,1%. En tanto, en los locales físicos la baja fue de 15,7% y en la modalidad online hubo un crecimiento de 0,5%. Esperan que repunte el consumo a partir del relanzamiento del programa Ahora 12.



El mercado de consumo no pudo recobrar fuerza y el paro sobre fin de mes tampoco ayudó, y se estima que los comerciantes dejaron de vender $14.114 millones", indicó la Came a través de un comunicado. Por otra parte, los empresarios notaron que con la calma cambiaria reaparecieron compradore-buscadores de ofertas y hubo más consultas, lo que generó una mejora de expectativas.



En la comparación mensual se registró un leve repunte de 3,5% aunque responde específicamente a que mayo tiene un día más que abril, ya que fueron meses muy similares en intensidad de ventas.



En el balance del mes, el 74,8% de los negocios consultados tuvieron caídas anuales en sus ventas, y solo el 13,6% se mantuvo en crecimiento.



Los descensos anuales más profundos se registraron en Joyerías, relojerías y bijouterie (-20,0%), Electrodomésticos, Electrónicos, Computación, y Celulares (-18,1%) y Calzado y marroquinería (-17,7%). El más suave fue en Alimentos y Bebidas (-7,8%).



Se cumplieron así 17 meses consecutivos en baja, declive que salvo algún breve periodo de alza arrancó en el 2012, y para los primeros cinco meses del 2019 acumulan un descenso de 12,5%. Sin embargo, se espera que con el relanzamiento del programa Ahora 12 se reactive el consumo, y que con la tasa baja, un reclamo central de Came para dinamizar las ventas, el comercio pueda volver a ofrecer cuotas sin interés.