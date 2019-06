John McAfee hackeó al gobierno de EE.UU. y amenazó con entregar 31 teras de datos incriminatorios

Eso es lo que parece insinuar el millonario en su Twitter, donde escribió una amenaza contra las autoridades si siguen persiguiéndolo por evadir impuestos

El millonario John McAfee, fundador de la conocida compañía de seguridad de la información, está desde hace rato desconectado de la vida pública, especialmente por excesos y drogas. Pero no se puede negar, que en su momento fue brillante y, mediante su plataforma antivirus, accedió a proyectos gubernamentales que ahora podrían ayudarlo a atacar al gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, parece que John McAfee hackeó a sus propios clientes. O por lo menos, eso es lo que parece insinuar la más reciente publicación en su cuenta de Twitter, donde escribe una amenaza contra las autoridades de Estados Unidos si sigue persiguiéndolo por evadir impuestos.

Este es el mensaje que aparece en su cuenta:

I've collected files on corruption in governments. For the first time, I'm naming names and specifics. I'll begin with a corrupt CIA agent and two Bahamian officials. Coming today. If I'm arrested or disappear, 31+ terrabytes of incriminating data will be released to the press.

"He recolectado archivos sobre la corrupción en los gobiernos. Por primera vez, estoy citando nombres y detalles. Comenzaré con un agente corrupto de la CIA y dos funcionarios de las Bahamas. Va a ser hoy. Si me arrestan o me hacen desaparecer, más de 31 Terabytes de datos incriminatorios se entregarán a la prensa".

Desde hace años que están tratando de extraditar a John McAfee desde las Bahamas. Lleva ocho años sin pagarle al fisco y el gobierno sigue atrás, preparando un caso con toneladas de cargos para arrestarlo.

Si bien quiso jugar su as en la manga con esto, no significa que no podrían procesarlo legalmente por el robo de información gubernamental.

Pero eso no parece importarle mucho ya que también amenazó con revelar los nombres de "25 congresistas y cinco senadores, de ambos partidos, que se presentarán a la reelección en 2020 y que por sus actos deben ser revocados".