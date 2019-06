¿Es feriado puente el lunes 8 de julio?

Existen muchas dudas sobre lo que sucederá con el lunes 8. Uno de los principales interrogantes por estos días, es si se trata de un feriado puente o no

Luego de una semana que incluyó dos feriados seguidos, es decir los del 17 y 20 junio, muchos empezaron a planificar la próximas escapada. Sin embargo, el Día de la Independencia será un martes, de modo que creció la incógnita sobre la posibilidad de un feriado puente para el día anterior.



Ya que muchas personas esperan por un día más de descanso, es que planificaron actividades de disfrute y relajación para el martes 9 de julio. Sin embargo, al haber un día entre el fin de semana y el feriado oficial, es que otros anhelan organizar una pequeña escapada.



De acuerdo al calendario oficial, el lunes 8 será día no – laborable con fines turísticos. Si bien se esperaba un fin de semana largo, en esta oportunidad cada empresa determinará si otorga o no el día libre a sus empleados. De manera que al igual y como ocurrió con el Jueves Santo, la decisión será de cada compañía privada.



Por tal motivo se aclaró que según el artículo 167 de la Ley de contrato de trabajo, en los días no laborables solo las personas que son empleados de la administración pública, bancos o sector de seguros, son los únicos que tendrán la jornada libre de manera segura. Mientras que aquellos que trabajen, percibirán el salario simple.



Si bien muchas personas deseaban contar con un fin de semana XL, desde el Ministerio del Interior se informó que "no se contempla la posibilidad de establecer el lunes 8 de abril como feriado para toda la población".



Dado que en el gobierno de Cristina Kirchner se habían impulsado los feriados puentes para incentivar el turismo nacional, al asumir el gobierno de Mauricio Macri se decidió eliminar dicho decreto, de manera que cada empresa define si se trabaja o no.



En lo que resta del año, solo quedan dos fechas que son consideradas como días no – laborables. La primera será el lunes 19 de agosto dado que el 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, y la segunda fecha es el lunes 14 de octubre, por el 12 de octubre Día de la Diversidad Cultural.