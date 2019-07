Lousteau: "Argentina tiene que salir de la política monetaria pasiva y hay que rediscutir cosas para adelante"

El ex Ministro de Economía del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner habló con iProfesional sobre cómo salir de la crisis y negociar con el FMI

Martín Lousteau es una de las figuras en las que el macrismo pone fichas para persuadir al electorado "del centro", entre los que figuran muchos votantes de Cambiemos de 2015 que están desencantados con la gestión del gobierno. Su perfil socialdemócrata, que implica un cierto margen de disidencia respecto de políticas aplicadas en los últimos cuatro años, lo torna atractivo como para ampliar la base del electorado oficialista.



En su discurso incorpora un mix de propuestas de corrección para salir de la economía recesiva, pero también con advertencias sobre lo que podría ocurrir si la oposición kirchnerista volviera al poder.

"El mercado tiene miedo de volver al populismo porque te desordena el Estado", sentencia el economista que desde fines de 2017 es Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el frente Evolución.

iProfesional lo entrevistó tras su participación en el Latam Economic Forum, organizado por la consultora Research for Traders.

-¿Cómo se llega al próximo gobierno con el Fondo Monetario y qué negociación se puede hacer?

Te puede interesar Relanzan programa para recambiar artefactos del hogar con 50% de descuento

-Lo primero es tener un diagnóstico muy claro, ganar las elecciones y después sentarse a discutir desde un lugar de fortaleza y mirando cuál tiene que ser el futuro de Argentina. Ahí entran un montón de condimentos distintos. He participado de negociaciones con el Fondo Monetario cuando estaba como asesor en el Banco Central, ahí Lavagna era el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay era presidente del Banco Central y Argentina venía saliendo de su peor crisis social, económica y política de su historia, pero había un diagnóstico claro de qué cosas había que defender y en qué cosas el país podía plantarse. De hecho, después el FMI reconoció en qué aspectos Argentina tenía razón.



Ahora hemos llegado a una situación producto de una emergencia, pero saliendo de la misma hay que sentarse, hacerse fuertes, hablar con los otros sectores políticos para tener una posición en conjunto.

-¿El corto plazo nos impide ver un programa sólido y a futuro?

-A veces pasa que si sos un bombero que está apagando incendios todo el tiempo es muy difícil pensar qué autobomba tenés que comprar a futuro y cómo formás a los próximos bomberos. Entonces nosotros tenemos el deber ahora de hacer las dos cosas. Por un lado, lidiar con la coyuntura, que es grave y difícil, pero tenemos elementos para ir corrigiendo e ir ordenando el futuro.

Ahora bien, ¿cómo lidiás con la coyuntura? No es independiente de cómo se diagnostican estructuralmente las cosas. Un ejemplo es si se tiene hambre, y existe esa urgencia, ya se sabe que hay que comer hasta saciarse. Pero si estás en medio de una isla desierta y no hay tanto alimento, se deberá comer menos para extender la cantidad de días que se puede sobrevivir hasta que venga alguien a rescatarte.

Te puede interesar La venta de carne argentina, foco del pánico de los franceses por el acuerdo con el Mercosur

-¿Qué propuesta se le puede hacer al Fondo Monetario en esta situación?

-Hay un montón de cosas distintas para hacer. Pero me parece que primero Argentina tiene que salir de lo que se llama técnicamente una política monetaria pasiva. Eso tiene que ver con ponerse a rediscutir algunas cuestiones para adelante.

-¿El mercado tiene temor al regreso del kirchnerismo?

-Sí, sin duda, el mercado ha manifestado eso. Tiene miedo de volver al populismo, porque te desordena el Estado, y cuando hace eso te desordena la salud y educación pública, la economía, las leyes. Entonces el mercado tiene miedo de eso, sí, claramente.

-¿Cómo juega en esto que Cristina haya realizado una alianza con otros partidos políticos?

-Ahora, que pareciera que los espacios se moderan y se amplían vemos una mayor tranquilidad en los mercados y, sobre todo, también el Banco Central con más herramientas para intervenir en materia de política cambiaria.-