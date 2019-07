Los trabajadores de Unilever paralizaron la planta de Gualeguaychú

Es en apoyo a los 16 empleados despedidos en dicha localidad la semana pasada sin ninguna causa, para quienes la CTA local volvió a reiterar su solidaridad

Los trabajadores continúan en pie de lucha en la fábrica de Unilever en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, lo que se suma a una situación de alarma que están pasando en el resto de las plantas de todo el país, que en total son siete.

Tras haberse dado a conocer la semana pasada el despido de 16 empleados de la firma sin ninguna causa en dicha localidad, lo que suma en lo que va del año un total de 70, el resto paralizaron las actividades y se encuentra acampando frente a la sede fabril en el Parque Industrial y también en la delegación de la Secretaría del Trabajo provincial.

Frente a esto, la CTA local volvió a reiterar su "solidaridad con los 16 trabajadores despedidos de Unilever que no sólo luchan por recuperar sus fuentes laborales, sino que deben enfrentar provocaciones, por parte de la patronal y las patronales de nuestra ciudad nucleadas en el Centro de Defensa Comercial e Industrial".

"Aprendemos y crecemos en solidaridad y planteamos con respeto y con firmeza nuestras demandas. Por eso exigimos que se nos respete, que no se nos difame, que no construyan esa imagen de violentos e irracionales porque decidimos no ser dóciles. Podrán construir todas las operaciones, y comprar a algunos débiles, más no podrán jamás detener lo que crece cuando los trabajadores decimos que nuestros gurises tienen derecho a la comida en la mesa, y los trabajadores y trabajadoras a la dignidad del trabajo", agregan en un comunicado.

"El Centro de Defensa Comercial e Industrial se preocupa por el reclamo de los trabajadores pero el escalofriante silencio que mantiene ante la parálisis económica, el cierre de los comercios, de las industrias, producto de las políticas neoliberales que aplica el gobierno de Macri, desnuda claramente sus intencionalidades políticas", concluyó.

La firma es una de las líderes en la elaboración de productos de higiene personal y limpieza del hogar y en la ciudad entrerriana produce especialmente las más afamadas marcas de jabón en polvo, desde donde se provee a casi todo el mercado argentino y se exporta a Chile, Uruguay, Paraguay y parte de Brasil.