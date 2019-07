Mariano Sardáns: "Hay que ser muy bestia para ir a una reestructuración de deuda"

Uno de los contados argentinos que tiene licencia para ser asesor global de inversiones (AAGI) en Estados Unidos opinó sobre dólar, tasas e inversiones

"Hay una baja en las tasas de interés en Europa y Estados Unidos que significa un tornado de cola para todos los países emergentes". Ese es el diagnóstico del especialista en finanzas Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, firma creada en 1998, y uno de los contados argentinos que tiene licencia para ser asesor global de inversiones (AAGI) en Estados Unidos.

Formado en la Universidad de Berkeley, asesora a unos 600 clientes de empresas de todo tipo de tamaño. En un diálogo profundo con iProfesional, expuso su punto de vista para realizar inversiones en el actual escenario internacional y doméstico.

"El peso se va a revalorizar frente al dólar por el contexto mundial, por lo que hay que repensar todas las carteras", afirma.

Además indica que gran parte de la caída de los bonos y acciones argentinas se debe a que los inversores que se volcaron a estos activos "no fueron advertidos" de las oscilaciones de sus precios.

-Estamos todos concentrados en la situación local, pero en el mundo están pasando muchas cosas, ¿qué es lo que está percibiendo?

-Claramente, las economías de Europa no reaccionan. A partir de ahí, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), anunció días atrás que dará nuevos estímulos para levantar la actividad, lo cual significa bajar la tasa, incluso los bonos a diez años de Francia, Suecia y Austria ya llegaron a tocar cero de tasa de interés. Y en Alemania y Japón ya están "pagando negativo". A su vez, Estados Unidos va camino a lo mismo. Hace un año se hablaba de la suba de tasas, meses después se comentaba la no suba de tasas y hoy ya se está hablando de baja de las tasas.

-¿Cuáles son las consecuencias de esta situación recesiva en Europa y en Estados Unidos?

-En el caso de Estados Unidos hay claros indicios que empieza a haber destrucción del empleo, o no generación de puestos de trabajo, con lo cual es un indicio que al final de este año o principios del que viene empezará a haber una situación recesiva. No despega, y ahí empieza a traccionar una baja de tasas de interés que significa, en esta situación, un tornado de cola para todos los países emergentes donde empiezan a fortalecerse sus monedas y sus commodities, lo cual vuelve a suceder lo que pasó entre 2004 y 2010.

-¿En Argentina cómo puede impactar esto?

Te puede interesar Anses: cuáles son los descuentos en artefactos para el hogar

-El peso se va a estar revalorizando, o por lo menos el dólar no va a ir subiendo en la medida de la inflación, por eso hay que repensar todas las carteras, no sólo de activos financieros sino también de los activos inmobiliarios.

-¿Hacia dónde deberían los argentinos reconfigurar las inversiones?

-No hay una cartera sola para todo el mundo, sino una por inversor. Por ejemplo, si una persona tiene 80 años, u$s15 millones y gasta u$s15.000 por mes, ese individuo puede darse el lujo de colocar su dinero en un bono o en varios bonos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales pagan menos tasa y muchísimo impuesto, y no ganar nada extra. Pero la mayoría de la gente no tiene esta situación y va a vivir de sus ahorros, por lo cual, estas tasas bajas en moneda dura de títulos de afuera generan repensar las carteras. No digo colocar en pesos, pero sí en papeles en moneda dura que hasta hace poco eran el "cuco", como los bonos de países emergentes, o por qué no repensar las carteras argentinas con bonos locales en dólares. Es que con este contexto mundial, en pocos meses veremos que el riesgo país bajará radicalmente, sobre todo a medida que se sincere el escenario electoral.

-Hablando de este último tema, ¿qué espera el mercado inversor para las elecciones presidenciales?

-Cuando hablo de sinceramiento, me refiero a que cualquier analista electoral estima que va a haber una victoria del centro, es decir, Cambiemos, y no el kirchnerismo. Todo lo que vivimos respecto a posicionar a Cristina Kirchner como posible triunfadora era que no se posicione un candidato de Alternativa Federal, que está siendo "comido" por el oficialismo. Ya se está hablando que este gobierno pueda ser reelegido en primera vuelta y que el "cuco" para los mercados que era el kirchnerismo se de vuelta. Ahí, con la mayor certidumbre electoral y baja del riesgo país el Gobierno puede financiarse más barato y pueden empezar a verse más tentadores los activos argentinos.

-¿Cómo afectaron estas fluctuaciones políticas y económicas en los inversores?

-Lamentablemente gran parte de la crisis fue producto a que se metió a muchos "plazofijistas" en bonos, instrumento en el que muchos ahorristas no sabían que también pueden dar negativo o fluctuar de precio. Entonces, varios de esos nuevos inversores al ver que los bonos caían de precio salieron a venderlos y eso produjo una cascada de ventas de gente que estaba muy lastimada y asustada, hecho que generó la pérdida. O bien, muchos salieron a comprar acciones en 2016 y 2017 porque veían que años anteriores la Bolsa había ganado mucho, y extrapolaron para adelante esa rentabilidad, pero en los primeros meses de este año se desplomó el mercado y también salieron a vender sus activos.

En resumen, gran parte de la caída de los bonos y acciones argentinas es porque los inversores que se metieron en estos papeles no fueron advertidos de las contras que poseen, que es la volatilidad.

-En este escenario, ¿qué tipo de papeles argentinos son los más tentadores?

-Para los ahorristas más conservadores recomiendo comprar Letes (Letras del Tesoro), que es un título más estable, paga alta tasa en dólares (casi 4,5% anual) y cobra poco en impuestos comparado con otras alternativas. O bien, sugiero un plazo fijo en dólares. Los bonos no son para cualquiera.

Te puede interesar El Gobierno confirmó que irá por la reforma tributaria

-¿Siguen siendo atractivos los papeles locales?

-Para un argentino no hay nada más rentable que un bono argentino por el alcance tributario. La renta que paga este papel es de un promedio del 35% anual y la posición a fin de año tributa 0,75% de bienes personales. En cambio, los bonos soberanos brasileros no están alcanzados por impuestos a la renta financiera, pero la tasa que pagan es prácticamente un tercio a la de los bonos argentinos.

-Hoy los portfolios manager están recomendando muchos bonos soberanos de países vecinos, ¿cómo es eso?

-Lo que mucha gente entendió es que hace falta diversificar, que es muy bueno. Los bonos soberanos de otros países tienen liquidez y eso es muy importante, no así los corporativos que dependen de cada empresa.

-¿Qué aspectos se debe analizar a la hora de adquirir un bono?

-Hay tres elementos fundamentales para evaluar este tipo de títulos: la tasa, el riesgo y la liquidez. Para Argentina el tema de la liquidez es clave. Lo mismo pasa con los inmuebles, mucha gente quiere vender propiedades pero no hay liquidez, nadie quiere comprar, o por lo menos nadie quiere convalidar los precios actuales. Por eso es importante la liquidez.

-¿Qué puede suceder con las inversiones si llegase a ganar la fórmula Fernández-Fernández?

-El ajuste está hecho, Argentina hizo uno brutal en el último año. Prácticamente en nueve meses se hizo un ajuste que a Grecia le tomó nueve años. Hoy todos los flujos se dieron vuelta, y si viene Alberto Fernández ni cambiaría el equipo económico, porque ha hecho las cosas muy bien en ese sentido. Hay que ser muy bestia para ir a una reestructuración de deuda. Si se llega a hacer, sería un capricho con un costo muy alto por tan poco, es muy manejable la deuda para adelante.

-¿A los inversores qué les diría que hagan con sus ahorros en ese escenario político?

Te puede interesar Efecto aguinaldo y precio del dólar: nuevamente se calentó en los bancos la demanda de divisas por parte del público

-Es posible que el kirchnerismo gane, pero es poco probable, por eso hoy no movería la cartera. Más allá de eso, a Alberto Fernández se lo percibe como una persona lógica, pese a lo que se dice, con lo cual es puro discurso. Pero si radicaliza el discurso significa que cada vez ve más lejos poder ganar.

-Entonces, ¿qué ocurrirá con los papeles argentinos?

-Claramente, los bonos argentinos seguirán subiendo. Ahora hay una ventana de oportunidades que cada vez se va cerrando más, hay gente que empieza a ver eso y están migrando desde los activos tradicionales, como pueden ser inmuebles, hacia activos financieros, que hoy están a nuestros ojos estúpidamente castigados producto de una crisis emocional de inversores que no estaban informados de las contras de los bonos y acciones.

-¿Qué consejos le daría a alguien que quiere invertir en este tipo de papeles?

-Se debe tener en cuenta el período en que se necesitará que esté disponible el dinero invertido para saber en qué plazo colocarlo. Otro consejo importante es que siempre la estrategia debe ser de escalera en cuanto a los vencimientos seleccionados, es decir, jamás invertir todo en un solo bono, sino en diversificar. Así, si las tasas bajan, el título más largo mantiene la renta más alta. En definitiva, creemos que hay un escenario de recuperación y que la economía está creciendo, obviamente, a diferentes velocidades. La discusión es a qué nivel llegará para las elecciones.

-¿Cuáles son los rubros con mayor potencial de crecimiento?

-Por supuesto el agro, que comparado con la sequía del año pasado crece a tasas que asustan. Después todo lo que es energía, turismo y logística está traccionando mucho. En consumo hay que olvidarse de lo que fue su crecimiento en los últimos años porque estaba "anabolizado", pero no era forma que suba, y a medida que se sinceren los precios de los servicios la economía no va a crecer del lado del consumo. Así que la actividad debería crecer por inversiones y exportaciones. Creo que la baja de tasas a nivel mundial y una definición electoral debería hacer volar, en el buen sentido, a la economía. Y eso empuja mucho a los activos financieros.

-¿Cuáles son sus previsiones respecto al dólar y tasas de interés?

-Nosotros no vemos al dólar creciendo, o aumentando en su cotización, en línea con la inflación producto de que está demasiado alto por el flujo de la economía argentina. A eso se le agrega ahora la debilidad de la moneda estadounidense y del euro en el mundo contra cualquier moneda.



Por eso, ya les estamos advirtiendo a los clientes que hay que salir a repensar las carteras, y lo que viene para adelante es que se van a tener que vender muchos más dólares para comprar los mismos insumos o pagar los mismos gastos. Ahí empiezan a surgir otras alternativas mucho más interesantes como los bonos que ajustan por CER, donde hay algunos que ajustan 25 puntos por arriba de la inflación, que es muchísimo, y permiten proteger por completo al ahorrista.

-Respecto de las inversiones inmobiliarias, ¿en qué segmentos ve mayores posibilidades de negocios?

-El mercado argentino hoy debe ajustar. Este sistema constructivo de losa, cemento y ladrillo común no funciona, porque es de mano de obra intensiva. Por lo