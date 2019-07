Axel Kicillof sugirió que se podría impulsar un control de capitales

El candidato a la Gobernación bonaerense considera que habría que restablecer un tipo de control al movimiento de dólares, pero descartó un nuevo cepo

El candidato a la Gobernación bonaerense, Axel Kicillof, sugirió que habría que restablecer algún tipo de control al movimiento de capitales para detener lo que considera una imparable fuga de divisas.

"No hay que volver al cepo cambiario", aclaró, pero señaló que si persiste lo que denominó "fuga de capitales" habrá que pensar en algún tipo de control a la salida de capitales.

"En los países centrales te piden hasta un adn para venderte dólares, acá cualquiera compra", fue el argumento del actual legislador.

"No hay que volver al cepo. Lo que digo es que así se expresa un problema claro de la Argentina, que no es solo la escasez de dolares cíclica, y como parte del mismo fenómeno, la fuga de capitales. Desde que llegó este Gobierno tuvimos récord de salida de capitales, hay diferentes formas de encarar el problema, pero lo que no se puede es hacerse el distraído, excepto que seas parte del negocio. Hoy hay una bicicleta financiera armada por la estabilidad del dólar, que es el carry trade, que es una mala noticia, ¡¿cómo vamos a festejar eso?!" se quejó Kicillof.

El ex ministro agregó: "Uno no pretende con medidas enojar o molestar la vida de la sociedad. pero no se puede negar el problema, porque después de la fuga viene el endeudamiento, que es peor aún".

Y en La Plata propuso lisa y llanamente la estatización de Edelap, la distribuidora eléctrica que abastece a un millón de usuarios en la Provincia. La semana pasada, cerca de 50.000 usuarios, vecinos del Gran La Plata, sufrieron un apagón que se extendió por más de tres días.

Según sus dichos, el problema del apagón de casi una semana en La Plata, que provocó pérdidas por casi 1.000 millones de pesos, está determinado a partir de la "privatización y desregulación" del viejo sistema en manos de Estado. Y, de acuerdo con su declaración, incrementado en el presunto déficit de prestación por la conformación de "un monopolio que controla el empresario Rogelio Pagano", a quien sitúa cercano al gobierno de Mauricio Macri.

"Se sabe que antes había una competencia limitada, pero ahora es nula. No existe", dijo Kicillof.

Durante 2018, en los balances presentados en la CNV, el resultado operativo de EDELAP fue 1.211 millones de pesos, con todos los efectos contables llegó a 1.576 millones de pesos. Las inversiones fueron 955 millones.