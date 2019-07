Cuántos niños extranjeros cobran la Asignación Universal por Hijo

El 71,3% de los padres y el 47,4% de las madres que cobran la Asignación Universal por Hijo están ocupadas, en empleos informales o "en negro".

El 98,64% de los 3.968.963 chicos por los que la ANSES pagó en mayo la Asignación Universal por Hijo (AUH) son argentinos. Sólo el 1,36% restante es de nacionalidad extranjera.



Con relación a los chicos extranjeros de países limítrofes, la estadística oficial indica que representan el 1,14% del total: 0,63% - 24.808 chicos- son de nacionalidad paraguaya, el 0,49% - 19.435 – bolivianos, 0,01% – 541 – chilenos y 0,01% – 423 – uruguayos.



Con relación a la cantidad de hijos, el 52% de los 2.234.187 padres que cobran la AUH tiene un solo hijo. Otro 28% tiene 2 hijos. El 13%, tres hijos. Con 4 hijos está el 5% de los padres. Y con 5 hijos, el 2%, detalla Clarín.



Estas cifras arrojan en promedio 1,8 hijos, muy similar al 1,7 promedio de los trabajadores que se desempeñan "en blanco" y que cobran las asignaciones familiares.



A su vez, desde marzo pasado, por el adelanto de los incrementos de todo el año, el beneficio es de $2.652 por chico de los cuales el 80% ($2.121.60) se percibe todos los meses y el 20% acumulado contra la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación y Declaración Jurada del Adulto Responsable.



En consecuencia,un matrimonio desempleado con 2 hijos percibe $5.304 (incluyendo el 20% de escolaridad y salud), cuando la canasta básica de pobreza para una familia tipo en mayo ascendió a poco más de 30.000 pesos.



También, de acuerdo a las cifras oficiales, el 71,3% de los padres y el 47,4% de las madres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) están ocupadas, en empleos informales o "en negro". El resto son amas de casa, en especial con hijos muy chicos que no empezaron el jardín con la mayor carga de la tarea doméstica propia.



Así el 49,8% de los 2.234.187 padres/madres beneficiarios de la AUH están ocupados,en empleos informales, precarios y de bajos ingresos. Esta tasa de empleo es similar al promedio nacional.



Una gran proporción de las mujeres ocupadas se desempeñan en casas particulares, como personal doméstico. Los últimos datos del INDEC (IV Trimestre de 2018) marcan que los "hogares privados con servicio doméstico" emplean a 1.717.000 personas. De ese total 503.000 están registradas y 1.214.000 no están registradas.



En consecuencia, siete de cada 10 mujeres que trabajan en casas particulares se desempeñan en la informalidad. Y tanto las mujeres con chicos, registradas o no como trabajadoras de casas particulares, tienen derecho al cobro de la AUH.



En tanto los empleadores de personal de Casas Particulares pueden deducir una parte del sueldo y de los aportes del impuesto a las Ganancias. No obstante, el empleo en negro entre el personal doméstico encabeza el ránking