Plazo fijo para no clientes: cuál es el banco que ofrece la mejor tasa

A tres meses de que el Banco Central habilitara a los bancos a tomar plazos fijos on line de no clientes, ya son 23 las entidades que ofrecen esta opción

A tres meses de que el Banco Central habilitara a los bancos a tomar plazos fijos on line de no clientes, ya son 23 las entidades que ofrecen esta opción con tasas que llegan al 51 por ciento.



Los primeros en sumarse a esta nueva opción de inversión fueron los bancos oficiales a los que se les fueron sumando los provinciales, los denominados de "segundo piso" que son los que no tienen trato con el minorista ni sucursales para atención al público en general y las fintech.



Con un 51%, la Caja de Crédito Cuenca es la entidad que hasta ahora ofrece la tasa más alta del mercado tanto para clientes como para no clientes; seguido por CMF S.A. (un banco de segundo piso) que ofrece un rendimiento de 50,5%. Con el 50% le siguen Banco Mariva, Banco Voii; Finandino Compañía Financiera y Nuevo Banco del Chaco. Desde el Banco Mariva detallaron que en los pocos días que llevan con el producto en oferta ya se constituyeron 162 plazos fijos.



El Banco Central comunicó a comienzos de julio que la cantidad de plazos fijos para no clientes que se pactaron en junio subieron por segundo mes consecutivo y superó las 50.000 operaciones.



"En su segundo mes de aplicación, vuelve a subir la constitución de los plazos fijos para no clientes, una medida del BCRA que permite a los usuarios elegir el banco que les ofrezca una mejor tasa, sean clientes o no", indicó en un comunicado.



El BCRA detalló que la cantidad de operaciones fue de 50.624 frente a 37.927 en mayo -mes en el que debutó esta operatoria-, lo que representó un crecimiento de 33,5%. El monto promedio operado también aumentó en junio y alcanzó los 206.627 pesos, frente a los 183.385 de mayo.



La entidad destacó que en junio la tasa para los ahorristas se redujo en 4 puntos porcentuales mientras que la de las Leliq (que es la tasa de política monetaria) cayó 8 puntos porcentuales.



El Banco Central publica de forma diaria en su página web un cuadro comparativo de las tasas que ofrecen las distintas entidades para los no clientes.