El titular de la Anses descartó reforma previsional, aunque afirma que el sistema necesita mejoras

También remarcó que la decisión de que el hombre y la mujer hoy puedan optar trabajar hasta los 70 años está dando "buenos resultados"

El director ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social de la Nación (Anses), Emilio Basavilbaso, descartó este miércoles que la reforma previsional sea un tema del actual gobierno nacional, no obstante consideró que el sistema necesita mejoras.



Basavilbaso, quien estuvo en Córdoba supervisando el funcionamiento de las distintas Unidades de Atención Integral (UDAI), realizó una rueda de prensa en donde afirmó que el actual Gobierno "no va a traer ninguna reforma previsional en estos tiempos", a la vez que consideró que es "consciente de que el sistema jubilatorio tiene que ir mejorando"



En ese sentido, el funcionario destacó que desde la asunción de Macri en 2015 ya se realizaron "importantes mejoras y correcciones al sistema para evitar juicios".



Asimismo, reafirmó sus recientes declaraciones al sostener que "el sistema jubilatorio argentino tiene que ser público, y apenas asumimos trabajamos en ese sentido con una ley que ya dejó firme esa decisión", y también remarcó que la decisión de que el hombre y la mujer hoy puedan optar trabajar hasta los 70 años está dando "buenos resultados".



El titular de la Anses también valoró como "muy positivo" el balance del último llamado a los pasivos para aceptar la adhesión al Programa Nacional de Reparación Histórica, al precisar que "más de un millón de jubilados están cobrando lo que debían haber cobrado siempre".



Sobre el tema destacó la "valentía" del presidente Mauricio Macri en "decidir pagar esta deuda que implica un costo alto", un promedio de $6.700 más por mes por cada uno del millón de jubilados, y que se paga con la recaudación del programa de 'blanqueo' que se obtenía de las multas económicas que se aplicaba a las personas que no habían declarado bienes.



Al referirse al reclamo del Gobierno de Córdoba por deudas de la Anses correspondiente al acuerdo para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Basavilbaso manifestó que "desde 2010 la gestión nacional anterior no asistió en nada y este Gobierno lo está haciendo", y que el año pasado se transfirieron $5.700 millones y que todos los meses se realizan transferencias para que todos los jubilados cordobeses puedan cobrar sus haberes.



No obstante, dijo que es complejo el sistema para calcular el déficit de la suma a transferir y que es por eso que mensualmente se gira una cifra estimativa hasta que se determine el monto final.