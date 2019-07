Espert consideró que "estamos asistiendo a una falsa polarización, a una falsa grieta"

El precandidato presidencial por Despertar, José Luis Espert, consideró que "estamos asistiendo a una falsa polarización, a una falsa grieta" entre el presidente Mauricio Macri y la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que "no hay tantas diferencias entre ellos dos".



"Las similitudes entre Macri y Cristina (Fernández) son enormes, ojalá que la gente se despierte en estos quince días que faltan hasta la elección. Los dos han terminado con retenciones a las exportaciones, congelando tarifas, con impuestazos", expresó el economista en una entrevista a un medio cordobés.



Espert prosiguió sus críticas y dijo que ambos dirigentes políticos "están llevando a la sociedad al cadalso de tener que elegir otra vez entre el menos malo de los dos en una verdadera degradación del voto".



"La gente tiene que ejercer su derecho a voto, pero eligiendo a aquel que cree que es mejor para llevar a cabo sus ideas y en ese sentido no tenemos dudas que somos los únicos que tenemos una propuesta concreta y diferente para terminar con los problemas que aquejan a los argentinos", argumentó Espert.