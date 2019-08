BGH normalizó su actividad en Tierra del Fuego

Por falta de pago, se habían paralizado las líneas de producción en la planta fabril que la compañía tiene en la zona del parque industrial de Río Grande

Luego del paro de actividades realizado por los empleados de la empresa de BGH en Tierra del Fuego debido al incumplimiento del compromiso formulado para el pago del adelanto del premio anual, que debía abonarse como fecha límite el 31 del mes pasado, la compañía confirmó que ya se ha normalizado la situación.

Fuentes de BGH indicaron a iProfesional que "en el día de hoy se normalizó la actividad" en su planta de Tierra del Fuego, tras un "acuerdo llevado a cabo con el sindicato" que permitió levantarse el paro determinado anteriormente.

El levantamiento tuvo lugar en la planta fabril que BGH posee en la zona del parque industrial riograndense ya que a la fecha acordada previamente, el depósito no estaba hecho.



El premio anual que tienen los trabajadores es de aproximadamente 76 mil pesos, pero se había acordado un adelanto de 32.100 para mejorar la situación de los trabajadores que no tuvieron aumento en los últimos meses y que venían cobrando solo el 70 por ciento de los salarios hasta julio, por haber atravesado el periodo de reducción horaria pactado con el objetivo de evitar la pérdida de más puestos de trabajo.