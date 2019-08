Plan Agosto 0Km: los nuevos descuentos para autos llegan a casi 400.000 pesos

Hay una rebaja de $50.000 para los vehículos con un precio debajo de los $750.000, y llegará a los $90.000 para los que superen esa franja

Tras constatar que en julio las ventas de automóviles se incrementaron 26,3% respecto del mes anterior, se decidió extender para agosto el programa de descuentos para incentivar la compra de autos 0Km de producción nacional o importados.

De esta manera el Gobierno nacional, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores en Argentina (Cidoa) acordaron la segunda extensión del programa desde su implementación.



Los descuentos del plan son de $50.000 ($20.000 aporta el Gobierno y $30.000 el fabricante) para los vehículos cuyo precio de lista oficial se ubique por debajo de los $750.000, mientras que para los que superen esa franja la bonificación alcanzará los $90.000 ($40.000 y $50.000).



Pero como cada empresa puede aportar más para aumentar la bonificación, fueron varios los casos en los que los descuentos superaban el triple de la base que marcaba el programa.



Para este mes las compañías están empezando a comunicar cuáles son los modelos que van a participar del plan y cómo quedan los descuentos. En un informe de Clarín, se exponen las principales marcas y sus costos.



Peugeot es una de las empresas que muestra las bonificaciones más agresivas para esta edición del programa de beneficios. Por ejemplo, para el 408 Allure Plus THP 1.6, el descuento es de $ 393.800, que lo deja en un precio final de $872.100.



Otras bonificaciones que se destacan de la marca del león son las que se aplican al 408 Allure Pack 1.6, con una rebaja de $373.900, que lo deja en $744.400; al 308 Allure Pack 1.6, con un descuento de $348.300 que lo posiciona en $752.600; al 208 Allure 1.6, con una bonificación de $238.200 que pone su precio final en $571.700; y al 2008 Allure 1.6, con rebaja de $178.700 y un precio final de $706.900.



En total serán 44 las opciones de Peugeot, entre modelos y versiones, que también agregará financiamiento de $400.000, con tasa 9,9% para los modelos 2008, 308 y 408.



En Citroën la apuesta tambien es fuerte. Por ejemplo, el C4 Lounge THP AT6 Shine tiene un descuento de $351.100 (deja su precio final en $898.900), la rebaja para el C3 VTi 115 Feel llega a $295.780 (precio final de $568.220), en el C3 Aircross VTi 115 AT6 Shine la bonificación es de $215.245 (precio final de $748.255), y el C4 Cactus VTi 115 Live tiene una reducción de $146.525 ($660.975).



DS, la otra marca del Grupo PSA Peugeot Citroën, conserva los modelos DS3 dentro del plan de descuentos, que deja a las versiones So Chic, Performance Line y Café Racer con precios de $1.038.800, $1.156.238 y $1.199.732 respectivamente.



Chevrolet incluyó en esta edición del programa un total de 29 opciones entre modelos y precios. Los descuentos más grandes de la marca del moño llegan hasta los $215.000 y se aplica a versiones del Cruze (el LTZ AT 5 puertas queda en $986.900, y el LTZ MT 4 puertas queda en $927.900) y a la gama del SUV Tracker, con una versión de entrada de gama que termina teniendo un precio de $813.900.



Además, hay descuentos de hasta $173.000 para el Onix, $170.000 para el Prisma y de $180.000 para toda la gama de Spin entre los más destacados.



Volkswagen anunció que hará una rebaja de $241.000 para la versión Trendline del Gol. Con este descuento, el precio final del modelo es de $439.900. Además, ofrece opciones de financiación e incluye beneficios en el seguro del modelo.



Toyota, por su parte, mantiene los valores de descuentos originales estipulados por el plan oficial. Esto quiere decir que hay 7 opciones con rebajas de 50 mil pesos, desde el Etios Hatchback X (que queda con un precio final de $536.300) hasta el Yaris Hatchback XS (queda en $ 36.300).



Además hay otras 17 versiones que reciben la bonificación de 90 mil pesos, como por ejemplo el Yaris Sedan XS (queda en $ 664.400), el Corolla XLi MT (queda en $ 777.200) o la Innova SR (queda en $1.438.700).



El resto de las marcas que pertenecen a la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) aún no han confeccionado la lista de modelos, versiones y los descuentos que reciben para esta edición de los descuentos oficiales.