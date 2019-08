Martín Lousteau: "El PBI por habitante cayó 4 puntos con Macri y 3 con Cristina"

Según el economista, el último período de crecimiento fue el 2006: "Desde el 2007 en adelante el PBI por habitante está congelado"

Martín Lousteau, actual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, aseguró que con el actual Gobierno, "el PBI por habitante va a haber caído unos 4 puntos porcentuales", mientras que "en el período de la expresidenta cayó 3 puntos. Hace más o menos 12 años que la economía no crece".

Para el economista, "el último período de crecimiento fue el 2006. Desde el 2007 en adelante el PBI por habitante está congelado. Hace 3 mandatos presidenciales que el PBI por habitante no crece en la Argentina".

El exministro participó este martes en una charla en la Universidad de Belgrano, en la que advirtió que las recurrentes crisis en el país se deben a dos restricciones: la fiscal y la externa.

Sobre la primera aclaró que Argentina es adicta al déficit y que no se trata "de un déficit keynesiano para estabilizar la demanda agregada", sino que por el contrario "la Argentina tiene déficit por desidia en la administración de la cosa pública".

Te puede interesar Arnaldo Bocco, el asesor clave para el giro discursivo de Alberto F. sobre las Leliq

Según Lousteau, el Estado argentino tiene en la actualidad el triple de recursos fiscales que 25 años atrás y sin embargo, no ofrece ni el triple de las prestaciones ni las mismas prestaciones triplicadas en calidad. Solo en la Ciudad el Estado cuenta con "unos 1.200 dólares por familia por mes", ejemplificó.

Respecto de la restricción externa, explicó que tanto los productos para exportación como para consumo interno tienen un porcentaje de bienes importados y para poder exportar más y consumir más acá, es fundamental conseguir dólares mediante exportaciones para que la economía pueda crecer.

"Si queremos crecer sin crisis, tenemos que abordar cómo salir del déficit fiscal y cómo generar dólares genuinos, exportando", aseguró al tiempo que recordó que tras cada crisis económica el tejido social se deterioró notoriamente, según cita PoliticaOnline.

"Hoy tenemos 6 veces más pobres que hace medio siglo y el doble de desigualdad", destacó.

Precisamente para evitar la restricción externa, la falta de dólares, es necesario ser competitivos. "Si el 54% del costo de producción es el Estado, con los impuestos, ¿cómo hago para competir?", preguntó de forma retórica.



"La solución en la Argentina [para poder compensar la falta de competitividad] siempre ha sido devaluar, pero el problema es que el dólar más alto nos hace a todos más pobres", sostuvo.