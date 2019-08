No hay feriado para las acciones argentinas: los ADR se hunden hasta 11% en Wall Street

Los títulos privados argentinos retroceden en promedio un 4% en dólares, en una rueda con fuertes ganancias en los índices de Nueva York

La debilidad económica de la Argentina, junto con el lastre de la incertidumbre política después de unas elecciones primarias que horadaron el poder político del gobierno de Cambiemos, se potencian para presionar aún más a la baja de las acciones argentinas.



Aún con el feriado en los mercados cambiario y bursátil de Buenos Aires, las compañías argentinas cotizantes en las bolsas de Nueva York operan con predominio de bajas, del 4% en promedio en sus precios en dólares.



Un papel de importante referencia como Grupo Financiero Galicia -el banco privado más grande de Argentina- se desplomaba 11%, a USD 15,66, el precio más bajo desde enero de 2015.

Las acciones de YPF llegaron a negociarse por debajo de USD 10 dólares por primera vez desde noviembre de 2012, cuando el valor de la compañía cayó con fuerza aquel año por la estatización de la empresa durante la presidencia de Cristina Kirchner.



Desde Portfolio Personal Inversiones apuntaron que "las noticias siguen centradas en las señales políticas. Entre ellas, la agenda del nuevo ministro de Hacienda, luego de que Dujovne renunciará el sábado, y sea reemplazado por Hernán Lacunza".



Agregaron que "lo más relevante de corto se mantendrá sobre la relación con el FMI, que si bien se dice no está confirmada, debería llegar en los próximos días para una nueva auditoría del acuerdo, que liberaría los USD 5.400 millones de un nuevo tramo a mediados de septiembre".



El economista Martín Tetaz señaló que "los precios de las acciones reflejan los beneficios futuros esperados de esas empresas, descontados por la tasa de interés".



Tetaz evaluó que "si gana un candidato que dice que va a regular las ganancias de los bancos y las energéticas, que además promete renegociar vencimientos de deuda porque dice que Argentina no puede pagar si no crece, entonces baja la expectativa de ganancia de esas empresas y sube el costo del financiamiento para el país".