El Gobierno convoca para el miércoles a gobernadores de provincias petroleras y a empresas

Buscarán consensuar una nueva salida al tema del congelamiento de las naftas dispuesto por el Gobierno Nacional el miércoles último

El Gobierno Nacional convocó a una reunión para este miércoles en el Palacio de Hacienda a gobernadores de provincias petroleras y a las empresas del sector con el objetivo de consensuar una estrategia en relación a los combustibles, tras la fijación de precios establecida por el Poder Ejecutivo para los próximos 90 días, en el marco del paquete de medidas adoptado tras las Paso.



Fuentes oficiales precisaron que la reunión, que se desarrollará cerca del mediodía, estará encabezada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; por Hernán Lacunza, que para esa jornada ya estará formalizado en su cargo de ministro de Economía; y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.



Allí, consignaron las fuentes, buscarán consensuar una salida al tema del congelamiento de las naftas dispuesto por el Gobierno Nacional el miércoles último, tras el revés electoral sufrido en las PASO del 11 de agosto, donde se impuso el Frente de Todos, representado con la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández, con una ventaja de 15 puntos.



Entre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, se contó el congelamiento del precio de la nafta y los combustibles durante 90 días, lo que despertó críticas de los empresarios del sector, como así también de algunos gobernadores.



"Desde el gobierno de Río Negro rechazamos el congelamiento de precios de combustibles dispuesto por Nación y no descartamos recurrir a la Justicia para evitar las consecuencias económicas negativas para nuestra Provincia", aseveró el jueves el gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck, a través de Twitter.



En una serie de mensajes emitidos a través de esa red social, el mandatario rionegrino opinó que, si bien "es importante que se establezcan medidas de alivio para el bolsillo de la gente", el costo de ellas "no no debe ser pagado solo por las provincias".



"Con esta decisión, ni el Gobierno Nacional ni las empresas hacen ningún aporte, y todo el peso recae en las provincias productoras", juzgó Weretilneck en relación al congelamiento de los precios de los combustibles.



En tanto, en Neuquén, el ministro de Energía, Alejandro Monteiro, consignó que el gobernador Omar Gutiérrez ya instruyó al fiscal de Estado para "presentar una demanda" contra esa medida con el argumento de que "los recursos son de la provincia y las regalías se cobran por el precio de venta que, ahora, Nación fijó arbitrariamente".



No obstante, señaló que, como provincia productora, acompaña la decisión de mantener fijo el precio de los combustibles ante "la situación económica" y reclamó trabajar "en una propuesta consensuada para la implementación de la medida".



Al conjunto de provincias petroleras la completan Chubut y Santa Cruz, cuyos gobernadores fueron también convocados para el encuentro del miércoles al mediodía en el Palacio de Hacienda.



También en esas provincias advirtieron sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia en relación al congelamiento de los precios de los combustibles y su impacto en las regalías.



Aunque las provincias comparten el objetivo definal de evitar un correlato de aumento de precios que disparen la inflación, al mismo tiempo entienden que se podrían adoptar mecanismos para repartir la carga del impacto fiscal que el congelamiento de precios significa para esos distritos, como así también para amortiguar posibles condicionamientos en las inversiones previstas.



Si bien desde el Gobierno no dieron precisión sobre el alcance de la convocatoria para este miércoles, trascendió que también podrían ser de la partida el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; la mandataria fueguina, Rosana Bertone; y el mendocino Alfredo Cornejo.



En tanto, por el lado empresario, concurrirán al encuentro de este miércoles al mediodía los representantes de las principales operadoras petroleras del país.