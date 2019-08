Juan Carlos De Pablo opinó sobre Lacunza y trató de insensato a Redrado

El economista Juan Carlos De Pablo opinó sobre el nombramiento de Hernán Lacunza y las declaraciones de Martín Redrado sobre el accionar del BCRA

El economista y catedrático Juan Carlos De Pablo opinó sobre varios temas de la coyuntura: el nombramiento de Hernán Lacunza, las declaraciones de Martín Redrado sobre el accionar del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el funcionamiento del equipo económico en estos cuatro años de macrismo.



"En estas condiciones, cuando un presidente tiene que salir a buscar un ministro de reemplazo, no es que sale a la calle o va a las góndolas de los supermercados, sino que busca dentro de lo que tiene. Dadas estas circunstancias, me parece que (Lacunza) es de lo mejor que tenía", fue la frase semi- elogiosa con la cual De Pablo calificó los cambios en Hacienda.



Luego, agregó: "Más allá de que desde el punto de vista personal es un tipo excelente, es idóneo y tiene la experiencia de ser ministro de Economía de una provincia.Que no es lo mismo que ser de la Nación, pero tampoco es un tipo que llega desde la calle".



De Pablo agregó que "si la política económica es parte de la política, en las actuales condiciones, lo es todavía más" y se refirió al factor imprevisto de que Alberto Fernández haya sacado una diferencia tan grande con respecto a Mauricio Macri en las últimas elecciones primarias.

"Cuando vos tenés una sorpresa es cuando las cosas se mueven. El lunes 12 de agosto nadie vendió títulos públicos para castigar a Macri, lo castigaron en las urnas. Las decisiones económicas se toman para adelante. Se tomaron decisiones por lo que cree que va a hacer Alberto Fernández".



El economista describió que la situación de Argentina como "un limbo complicado"."Porque vos tenés un presidente en funciones cuyo poder es relativo y alguien que creemos que está viniendo que no tiene por qué definirse. Así vamos a vivir hasta el 27 de octubre y, si es necesario, hasta el 24 de noviembre".



También señaló que las medidas tomadas por el Gobierno son un "subproducto de la devaluación". Y criticó al macrismo por haber partido las decisiones económicas en seis ministros y dos coordinadores: "Así nadie se hace cargo". Afirmó también que, para hacer política económica, se necesita"tener un ministro, que es uno de los grandes problemas que tuvo Macri, un eje, un diagnósitco realista y, después de todo eso, cruzar los dedos para que Dios te ayude".



Días atrás, el expresidente del BCRA Martín Redrado había declarado: "El Banco Central estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado". Y De Pablo lo fustigó.



"Me llamó la atención que dijera eso porque él también fue presidente del BCRA. ¿Te imaginás si el presidente del BCRA hubiese vendido esos dólares, con el desbole que había, al precio del viernes? Es una insensatez".