Un apunte de Lacunza sugiere fijar el tipo de cambio y no ve margen para más medidas de alivio

Trascendió un borrador de los tres escenarios que planteó el nuevo ministro para la economía que viene en el país por lo menos hasta octubre

Hernán Lacunza le planteó a Mauricio Macri que el gobierno debe concentrarse en fijar o estabilizar el tipo de cambio y que si se vuelca a tratar de ganar la elección se dispararán todas las variables económicas y lo dejarían al borde del abismo.



El reemplazante de Nicolás Dujovne, que jurará mañana como nuevo ministro de Hacienda, estuvo esta mañana en la quinta Los Abrojos, propiedad del presidente, para presentarle sus ideas. En la mesa también se sentaron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Marcos Peña y Guido Sandleris.



Llamativamente, se filtró el borrador que le llevó Lacunza a Macri para exhibirle los escenarios que según su visión se le avecinan. El análisis que plantea el dilema de Lacunza se basa en tres escenarios posibles: "Ganar", "Perder" y un tercero que no se lee con claridad, pero que algunos interpretan como salir "por la ventana", es decir un muy mal final del actual Gobierno.



Lacunza hizo un análisis más sensato de la realidad que el que le ofrecen a Macri otros colaboradores como Marcos Peña y Elisa Carrió, que sugieren quemar las naves para tratar de entrar al ballotage.



El ex ministro de Vidal remarcó que no hay más margen para medidas electoralistas como las que anunció el Gobierno la semana pasada. Paradójicamente, el economista cree que si el Gobierno se enfoca en ganar la elección, tendrá aún menos chances y pondrá en riesgo la posibilidad de un final no traumático.

Se podrían terminar de descontrolar las principales variables de la macroeconomía y se abriría así el escenario "por la ventana", que implicaría en los hechos incinerar el poco o mucho "legado" que deje la presidencia de Macri.

Bien mirado, lo que en realidad le está diciendo el nuevo ministro a Macri es que no tiene posibilidad de ser reelecto y que si lo intenta de manera desesperada aumentará el riesgo de que su gobierno termine de la peor manera. En el borrador se divisa que en ese escenario Lacunza teme que se dispare la inflación (el símbolo Py, para los economistas) a un 100 por ciento, que el dólar salte a 200 pesos y que el gasto público implique 5 puntos de déficit.



Lacunza pide frenar con las medidas de alivio y propone explicar, mediante "una comunicación monolítica" de todo el Ejecutivo, los alcances de los anuncios de la semana pasada. Luego propone esperar el impacto que tuvieron las medidas ya tomadas. "En 10 veremos", reza el borrador del flamante funcionario nacional, que saludó a la prensa pero evitó hacer anuncios a la salida de Los Abrojos.



Para Lacunza es excluyente fijar el tipo de cambio, tras los saltos que pego la divisa norteamericana luego de la derrota de Macri. El ministro asegura que eso estabiliza los precios y aleja la incertidumbre. Esa decisión, sin embargo, no cuenta con el permiso del FMI y además no está claro hasta que punto el Banco Central cuanta con reservas para evitar que el dólar vuelva a dispararse.