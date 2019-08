Daniel Marx: "La situación de la economía no justifica este precio en los bonos de deuda argentina"

El economista y ex funcionario, especializado en negociación de deuda soberana, conversó con iProfesional sobre el momento actual del país y su salida

En un momento económico delicado, donde la incertidumbre se traduce en falta de definiciones sobre el rumbo del país y conforma un cóctel explosivo, muchos analistas prefieren la cautela y tener la menor exposición posible. Es que cualquier declaración puede ser tomada como parcial a favor o en contra de alguna de las dos fuerzas partidarias que se está disputando el poder.



Uno de los pocos referentes que entiende en profundidad esta situación actual del país es el economista Daniel Marx, ex funcionario en distintos gobiernos y experto en renegociar deudas soberanas. Incluso, fue director del Banco Central durante la presidencia de Raúl Alfonsín entre 1987 y 1988, ​y Jefe Negociador de la deuda externa argentina entre 1989 a 1993.

Respecto de la realidad que está afrontando el país, en medio de un clima de prudencia generalizada, el experto habló con iProfesional, en una charla donde pudo dar algunas definiciones breves pero contundentes.

"Es una economía vulnerable, por lo que hay varios riesgos. Más que nada, veo esto en la coordinación y funcionamiento de la economía por el incremento de la inflación y el movimiento de precios, hecho que puede afectar a la cadena de pagos", resume el ex secretario de Finanzas de la Nación en 1999.

Asimismo, indicó que se deben monitorear los depósitos bancarios y "ver qué pasa con eso", más allá que por el momento no se ven movimientos preocupantes y que considera que "ahora los bancos están preparados" para afrontar un posible cimbronazo, si se lo compara a la gran crisis de 2002.

En lo inmediato, ante los variados anuncios económicos que el Gobierno realizó en los últimos días, como la quita del IVA a los productos alimenticios esenciales y la flexibilización en los montos que están contemplados cobrar en el impuesto a las Ganancias de los trabajadores, Marx advierte que la situación "es frágil, por lo que las medidas son una forma de amortiguar el impacto, no se está resolviendo el problema".



Allí surge la pregunta obligada de iProfesional respecto a qué más puede hacer el Gobierno para calmar esta situación tensa, a lo que el actual socio de la consultora Quantum responde de forma escueta: "Lo que se debería hacer es tranquilizar al mercado y que no sigan aumentando los riesgos. En especial, eso está vinculado más que nada a una parte discursiva".

De hecho, prefirió no dar precisiones ante un tema clave, que se considera que es una de las llaves para poder salir de esta situación compleja, y que tiene que ver a cómo se resolverá el pago de la deuda en dólares a los inversores y a cómo se le devolverá al Fondo Monetario Internacional el cuantioso crédito que le otorgó al Gobierno, en un momento de escases de divisas y temor en los mercados.

Respecto a la posibilidad que se menciona en determinados ámbitos es analizar cómo podría hacer la próxima gestión presidencial para implementar una reestructuración de la deuda, en un escenario donde los títulos públicos argentinos se desplomaron desde los resultados del 11 de agosto.



"Los precios de los bonos de la deuda están descontando un escenario muy complicado, los fundamentals de la economía no lo justifican tanto, y reflejan la incertidumbre que hay a nivel general", sentencia Marx a este medio.



¿Y con el dólar qué puede suceder? "Estamos en un ambiente volátil", se limita a responder sobre el tema el economista, para finalizar la charla, en medio de un clima de escepticismo y precaución, en el que nadie quiere arriesgar qué puede ocurrir en esta Argentina tan intensa e impredecible.