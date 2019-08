Petrolera Vista Oil & Gas advirtió a sus inversores por el fuerte impacto del congelamiento de precios

Solicitó a la Justicia la inmediata suspensión de los precios máximos a la venta de petróleo crudo en el mercado local y la obligación de abastecerlo

La compañía petrolera Vista Oil & Gas, una de las principales operadoras de la formación neuquina de Vaca Muerta, se presentó a los tribunales federales contenciosos administrativos competentes para demandar la nulidad del decreto 566/2019, que la semana pasada dispuso congelar por tres meses el precio de los combustibles y el barril de crudo.



Vista precisó, en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que solicitó en forma cautelar "la inmediata suspensión" de los artículos 1° y 4° del decreto, "que impusieron precios máximos a la venta de petróleo crudo en el mercado local y la obligación de abastecerlo".



La compañía, que dirige el extitular de YPF Miguel Galuccio, justificó la acción judicial "con el objeto de evitar que se consumen los perjuicios que dicho decreto tendría sobre las operaciones y los resultados financieros de la sociedad y su grupo".



La nota enviada a la Bolsa estima que la producción estimada de Vista fue de 32.800 barriles de petróleo equivalentes diarios en los primeros 19 días de agosto, de los cuales el 65% fue petróleo crudo.

Frente a esta situación, la firma realizó una presentación a sus inversiones ante la Bolsa mexicana, en donde afirma que esta medida afecta al mercado de hidrocarburos en la Argentina.



En julio los niveles productivos habían sido de 28.561 barriles diarios, a partir principalmente del desempeño en la concesión de explotación no convencional Bajada del Palo Oeste, en Neuquén.



La compañía anticipó que la producción estimada de agosto está 33% por encima de la de abril de 2018, cuando comenzaron las operaciones de Vista en la Argentina.



"Se estima que la producción total de shale oil de dicha concesión colocaría a la sociedad como el segundo productor de Vaca Muerta, con un promedio estimado de 7.970 barriles de crudo por día para los 19 primeros días de agosto", resaltó la nota.



Recordó además que el decreto 566 fijó por 90 días un tipo de cambio de referencia para las ventas a refinadoras de $45,19 por dólar y un valor de referencia Brent de US$ 59 por barril, mientras el precio tope de naftas y gasoil no debe superar el del día 9 de este mes.

Los ejecutivos de la compañía advirtieron que no pueden asegurar que "las expectativas, creencias, estimaciones y proyecciones del equipo de administración se realizarán" y que los "resultados reales" pueden diferir de lo que se indica a manera de estimaciones futuras.



"Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que el desempeño o resultado reales difieran materialmente de aquellos que se expresan a manera de estimaciones futuras", expresaron a los inversionistas en México.