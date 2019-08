La inflación de agosto duplica las previsiones con un piso de 4 por ciento

En medio de una abrupta remarcación, desatada tras el salto del dólar de la semana pasada, la inflación va camino a duplicarse en un sólo mes. Después del 2,2% que midió el Indec en julio, las mediciones parciales que realizan las consultoras privadas adelantan un piso del 4% para agosto.



El impacto de la devaluación se siente con particular fuerza en los alimentos, que registran subas incluso superiores al 20%. Los aumentos, concentrados en la última quincena, dejarán un gran arrastre para septiembre, que sufrirá otra aceleración en los precios. Así, los analistas proyectan que el IPC terminará 2019 entre 50 y 64%, el pico más alto desde la híper.



La escalada mayor al 20% que tuvo la divisa en la semana posterior a las PASO interrumpió de golpe la desaceleración inflacionaria. En cuestión de horas, las góndolas recibieron los primeros incrementos. Es que las sucesivas devaluaciones ejercitan la remarcación de las empresas y, como explicó la directora ejecutiva de Elypsis, Victoria Giarrizzo, "el traslado a precios es cada vez más veloz".



Entre el 12 y el 22 de agosto, esta consultora midió una inflación nacional del 3,5% contra los primeros 11 días del mes. Así, a falta de nueve días, acumuló 4,2%. Hasta el momento, el promedio mensual se ubica en 2,6% ya que antes de las PASO los precios habían subido sólo 0,7%. Con ese panorama, Giarrizzo proyectó un piso de 4% promedio para el octavo mes y aclaró que esperan que termine "bastante arriba" de ese número.



Según los cálculos de Elypsis, la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, fue aún mayor. Entre el lunes 12 y el jueves 22 marcó 4,5% y acumuló 5,1% desde principio de mes. Como suele ocurrir en las crisis cambiarias, el impacto más rápido se dio en Alimentos y bebidas, el rubro más sensible en términos sociales, que se disparó 6,7% en lo que va de agosto a pesar de la quita del IVA dispuesta por el Gobierno para 24 productos.



El CESO, que prevé el mismo piso de inflación mensual, relevó que los supermercados aplicaron un fuerte incremento en los alimentos, que en algunos casos superó el 20%. Inclusive en productos alcanzados por el IVA 0% determinada por el Gobierno, como los fideos secos y los aceites de cocina, que en una semana subieron 21,3% y 14,7%, respectivamente. Otros aumentos superlativos se dieron en aguas con gas (16,9%), jugos concentrados (15,3%) y galletitas dulces (13%).



Las proyecciones de Elypsis y el CESO coinciden con la de Ecolatina, que avizora un piso del 4% para el IPC de agosto. Igual que Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores, que advirtió que en septiembre la suba podría ser incluso más alta: "Hasta el 11 de agosto la inflación venía bastante tranquila, apuntaba a estar abajo del 2%. Por eso, el salto del dólar no va a pegar plenamente en este mes y continuará en septiembre. Además, las nuevas listas de precios tardan en llegar y se van sumando los mayores costos de las propias empresas, lo que genera una demora en el traslado".



En Eco Go, esperan un piso apenas más bajo, del 3,5%. Sin embargo, tras el salto cambiario, la firma que dirige Marina Dal Poggeto elevó su previsión anual de inflación al 59-60%. Lo propio hicieron el resto de las consultoras: C&T la estima en torno al 50%, Ecolatina cree que superará ese número y Elypsis la proyecta en 64%. Eso sí, todas aclaran que dependerá de que se estabilice el dólar. Si sigue en alza, puede ser aun más alta. En cualquier caso, superará el 47,6% de 2018 y será la más elevada desde 1991, en los albores de la convertibilidad.