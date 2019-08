Titular del INDEC rechazó los elogios de Alberto Fernández: "Si gana, me voy"

El candidato del Frente de Todos valoró durante su campaña la recomposición del instituto de estadísticas que fue intervenido durante el kirchnerismo

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, rechazó los elogios que desde el principio de la campaña electoral le viene haciendo el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y advirtió: "Si gana, me voy".

El funcionario que llegó al organismo de la mano de Mauricio Macri con el objetivo de reordenar las estadísticas oficiales del país luego de la intervención que sufrieron durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, sacó el martes un comunicado expresando su preocupación por la credibilidad e independencia del instituto si el kirchnerismo regresa al poder en los comicios presidenciales de octubre.

"La voluntad política del presidente Macri y su defensa de la verdad permitió la reconstrucción del INDEC", comenzó señalando Todesca y remarcó que el "liderazgo" del Presidente "garantizó durante los últimos años la absoluta independencia" del organismo y, de esta forma, la "recuperación plena del servicio de estadísticas oficiales de la Argentina".

El dirigente de Cambiemos recordó que en diciembre de 2015 al aceptar el cargo "el desafío era mayúsculo" y detalló: "No había antecedentes en el mundo de semejante deterioro institucional durante casi una década, lo cual nos significó el repudio de la comunidad estadística global, la moción de censura de un organismo internacional y la suspensión de la difusión de los resultados estadísticos provistos por el INDEC por parte de las publicaciones más prestigiosas en la materia".

"Hoy podemos decir orgullosamente que el mundo habla de nosotros por las buenas razones: la recuperación del Indec es considerado un caso de éxito" aseveró el funcionario en su carta.

Ante el futuro proceso electoral, Todesca expuso que le "cuesta tener confianza en que la independencia con que se desarrolló este proceso eventualmente pudiera ser respetada en el futuro".

Sobre el fundamento de sus dudas, apuntó a "manifestaciones que provienen de quienes, desde las más altas funciones de gobierno, han sido testigos pasivos o actores directos del profundo avasallamiento institucional que tuvo lugar entre 2006 y 2015".

Luego, en una entrevista con Infobae, recordó "la actitud pasiva que mantuvo Alberto Fernández cuando formaba parte de un gobierno que manipuló las estadísticas".

"Por eso no confío en los cantos de sirena -dijo- Si los Fernández ganan las elecciones me voy", sentenció. Y aclaró que "hay mucha gente en el INDEC que no confían en ellos".