Presidente de Swiss Medical afirmó que "reperfilamiento es una palabra nueva para decir que se la chorearon"

Claudio Belocopitt habló sobre la reprogramación de letras y destacó que "lo hicieron porque no quisieron asumir que tenían que poner el cepo"

El presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, se refirió a las últimas medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y advirtió que la reprogramación de letras puede tener un duro efecto sobre empresas y estados provinciales generando inconvenientes en la cadena de pagos.

En ese sentido, Belocopitt indicó que "las empresas utilizan, en muchos casos, Fondos Comunes de Inversión para colocar su dinero en el corto plazo y no perder contra la inflación".

"Estamos tristes, preocupados, calientes y enojados", expresó el dueño de Swiss Medical y accionista de América TV.

Además, Belocopitt criticó con dureza extrema las medidas anunciadas esta semana por el Gobierno: "Esto iba a caer muy mal, iba a agravar la situación. Si a la situación extrema le agregamos mala praxis o un piloto que no esté a la altura de las circunstancias va a poner el avión a la altura de la montaña y encima va a acelerar. No hay antecedentes de default en pesos, es algo sin sentido que no hacía falta. Está generando estragos en la economía".

"Cuando uno cree que ya pasó lo peor se levanta a la mañana y está peor que ayer. Reperfilamiento es una palabra nueva para decir que se la chorearon. Es un máximo disparate, esto no es cuidar a los argentinos. Esta es plata de la economía real, es dinero que se necesita para que circule", sostuvo el dueño de Swiss Medical.

A su vez, para Belocopit, el Gobierno debería haber anunciado un cepo cambiario en vez de "reperfilar" la deuda: "Lo hicieron porque no quisieron asumir que tenían que poner el cepo, lo hicieron por caprichosos".

"Baten todos los récrods de la locura extrema. Todas las medidas que se tomaron fueron horribles. Es un invento trasnochado en un momento de desesperación", sentenció Claudio Belocopitt.