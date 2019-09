Miguel Ángel Pichetto, a ahorristas: "No corran a comprar dólares porque los bancos tienen solvencia"

El candidato a vice afirmó que las entidades "ganaron mucho dinero en estos años" y que tienen liquidez. Además, afirmó que las medidas defienden reservas

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que el control cambiario que impuso el Gobierno durante este fin de semana es una medida "transitoria y necesaria", que "tiende a preservar las reservas y a ayudar a los argentinos".



En esta línea, y en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, agregó: "Esto concluye una vez que termina el proceso electoral, si el presidente (Mauricio) Macrio gana, al otro día se levanta".



"Estas medidas van a defender las reservas y garantizar el poder adquisitivo de la gente", sostuvo. En esa línea, dijo que "los bancos ganaron mucho dinero en estos años" y tienen "liquidez" en sus reservas.



Pichetto aseguró que "hay que brindarle tranquilidad a la gente" y pidió: "No corran mañana a buscar los depósitos o comprar dólares porque los bancos tienen solvencia".



"Hay que gobernar con responsabilidad. Son medidas correctas para la coyuntura que hay. El Presidente nunca las hubiera tomado en una situación normal", explicó el senador, al tiempo que resaltó que las tomó "para cuidar a la gente porque cuando el dólar aumenta, aumentan las cosas en el supermercado".



El compañero de fórmula de Macri dijo que "las medidas son correctas" y le van a permitir "controlar la situación" de crisis. Además, advirtió que el escenario de in estabilidad actual se gestó como consecuencia de los resultados en las PASO. Sin embargo, aclaró: "La responsabilidad es del Gobierno que es al que le toca gobernar".

De cara a las elecciones

En otro tramo de la entrevista, el senador rionegrino hizo referencia al escenario electoral y el tiempo que falta para que se realice la elección general del 27 de octubre.



"Hay que dar el debate. Sin agravios y dramáticamente. Tratando de resolver los problemas que se van dando en la economía real. Hay que debatir la visión de país de cada uno. El modelo económico, la integración al mundo y la estructuración del gasto", indicó



"Yo creo que se puede dar vuelta la elección", aseguró Pichetto al referirse a los comicios generales. Y agregó: "Octubre es una nueva elección. Hay mucha gente repensando su voto y otros que no fueron a votar. Es difícil ganar, pero no imposible".



Por último, dijo que "el peor escenario para los argentinos es el default" y que las medidas que está tomando el jefe de Estado son para poder evitarlo- "Ahora no hay default, hay extensión de plazos", cerró.