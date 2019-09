"Hay gente interesada en que esto explote"

El extitular del Banco Central Mario Blejer dijo que no hay una situación de default y confía en que llegarán los u$s5.400 millones del FMI

El economista Mario Blejer se refirió a la crisis que está pasando el país y, en este escenario, el extitular del Banco Central durante la presidencia de Eduardo Duhalde indicó que si bien "hay gente interesada en que esto explote", aseguró que "esto no va a explotar".



Respecto a las medidas tomadas por el Gobierno para frenar el alza del dólar, indicó que "son ciertas medidas de tranquilidad por cierto período de tiempo. Son transitorias. La tranquilidad no dura siempre".



Y advirtió: "Hay gente que tiene miedo que se expropien los ahorros", pero tiene "la certeza que eso no va a ocurrir" aunque "muchos políticos están fomentando ese temor".



"La gente en la calle me pregunta 'cuándo explota esto'. Y yo les digo que no va a explotar. Va a haber momentos de tensión. Para que esto explote realmente, tiene que haber una intencionalidad, alguien tiene que querer que esto pase y hacerlo. Las variables no están en equilibrio pero tampoco están en un desbalance trágico. El Gobierno tiene control de la situación, pero es un control que a la gente le parece antipático y costoso", aseveró.



También dijo que "no hay una situación de default", si bien "hay gente que está interesada en que esto explote. Sería una especie de traición a la Patria".



Sobre el desembolso del FMI, señaló que llegarán los 5.400 millones de dólares que restan del acuerdo del año pasado. "El FMI necesita que a la Argentina le vaya bien. No tengo información específica pero conozco bien a los artistas. Creo que hay suficiente evidencia de que se han querido hacer cosas necesarias y que el financiamiento del FMI fue una función importante para esto", concluyó.