Cepo, puré, MEP, rulo, contado con liqui: cuáles son las palabras que hicieron reaparecer el dólar blue

Tras las restricciones de compra de dólares, resurgió una jerga que parecía olvidada desde el levantamiento del cepo cambiario en 2015

Con las medidas dispuestas por el Gobierno para contener el dólar y calmar la volatilidad del mercado, aparecieron nuevas expresiones en la jerga de la City porteña como "reperfilamento", al referirse al anuncio relacionado con los bonos por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



Además, resurgieron otras denominaciones que no se utilizaban desde 2015 desde el levantamiento del cepo en 2015, tales como cuevas, arbolitos, puré, contado con liqui o MEP.



El siguiente es el glosario utilizado en la City a partir de las últimas medidas del Gobierno.



- Arbolitos: son los vendedores de distintas monedas, principalmente la estadounidense, el blue, como se le llama al dólar que se vende de manera ilegal, por fuera del sistema financiero formal. Por lo general están en la calle y dicen en voz alta "dólar", "real" o "euro" para atraer a los clientes, en especial turistas, y llevarlos a las cuevas, donde se concretan las transacciones.

- Cepo cambiario: se trata de una restricción al consumo de una divisa de otro país, ya que su demanda excesiva pueda hacer que la moneda local se deprecie, generando tensiones inflacionistas. Consta de una serie de medidas restrictivas que buscan frenar el consumo de la moneda extranjera, sin tener que recurrir a devaluar la moneda local.



- Contado con Liqui: proviene de "contado con liquidación". Es el mecanismo por el cual se puede comprar con pesos un bono o una acción, por lo general se hace con un bono, y venderlo para obtener dólares. No solo eso, sino que la acreditación se hace en el exterior, por lo que no solo se cambian pesos por dólares, sino que se transfiere a una cuenta en fuera del país por medio de un instrumento legal. Cabe aclarar que el cambio de moneda no es fijo, sino que queda atado al valor del bono; así, hacer contado con liqui con un título puede dar un dólar de $60 y con otro de $64.



- Cuevas: son las oficinas donde se hacen las operaciones de blue o cualquier otra moneda. Simulan hacer otro negocio, en la recepción incluso puede haber una secretaria y sala de espera. Las operaciones se hacen en un despacho aparte, en donde sobre el escritorio puede haber tan solo una máquina cuenta billetes. Como es considerado un mercado "negro", se llega por un contacto de confianza.



- MEP: es una operación similar a la de contado con liqui, pero el resultado de la transacción termina en el mercado local. Es la compra, con pesos, de bonos para luego venderlos y obtener dólares. Cuando surgen las restricciones, es una herramienta muy utilizada. La ventaja se obtiene también cuando la cotización es mejor a la que se podría lograr en otro mercado.



- Puré: hacer puré es usar el cupo permitido bajo el control de cambios, en este caso u$s 10.000 mensuales, y venderlos a un precio más caro en el mercado informal. La persona que lo adquirió de manera formal va a una cueva, y vende esos dólares por más pesos, ya que la cotización del blue suele ser mayor en un contexto de control de cambios.



- Reperfilamiento: reperfilar una deuda, un bono, significa negociar con los acreedores para pagarles una tasa más baja que la del mercado y ganar tiempo para cumplir con ese compromiso, alargar el plazo de pago. A diferencia de la reestructuraciones hechas por Argentina, no implica una quita de capital ni de intereses. En esta diferencia se basa el Gobierno cuando dice que el país no está en default, porque no dejarán de cumplir, sino que se extenderá el plazo, y de común acuerdo.



- Rulo: se considera a cualquier operación que se hace para ganar más. Sin embargo, en este escenario se utiliza para explicar la operación más habitual: la compra del total del cupo mensual, hoy u$s10.000, y la compra de bonos que están valuados en dólares, para luego venderlos y recibir más pesos a través del dólar MEP. Es la versión del puré, pero realizado en blanco y en forma legal.