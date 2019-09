Alberto Bernal: "Los bonos en dólares son una fuerte oportunidad de compra"

El jefe de Estrategia de XP Securities considera que Argentina sin el FMI no es viable. Considera que ninguna de las partes romperá el acuerdo

El estratega de XP Securities Alberto Bernal consideró que los bonos en dólares argentinos "son una fuerte oportunidad de compra" y aseguró que el país no necesita una restructuración de deuda con quita de capital para equilibrar sus cuentas.



Bernal analizó que los mercados han continuado valorando un riesgo material de que la probable administración entrante de Fernández continuará con una agresiva transacción de reestructuración de la deuda, una que probablemente generaría más del 50% de pérdidas para inversores extranjeros.



"Creemos que Argentina no tiene un problema de solvencia, sino un problema de liquidez que se ve exacerbado por la falta de credibilidad de los inversores sobre la solidez de las futuras decisiones de política económica y fiscal", indicó en el informe de XP Securities.



Bernal cree que si Argentina tuviera una crisis de solvencia, no reducir el tamaño de la deuda sería irracional, pero "ese no es el caso".



"El futuro de la relación deuda / PIB de Argentina sigue siendo una función directa de la capacidad de la economía argentina para crecer al menos algo, para mantener un déficit fiscal nominal que no supere en mucho la marca del 4% y, lo que es más importante, dado que la mayor parte de la deuda está denominada en dólares, la sostenibilidad de la carga de la deuda depende en gran medida de la capacidad de la probable administración futura de Fernández para garantizar que al menos se produzca una apreciación del tipo de cambio real en el futuro", completó.



Bernal agregó que Argentina sin el FMI no es viable, por lo que ninguna de las partes romperá deliberadamente el acuerdo existente. "Creemos que el FMI podría probar ser más receptivo al alcance y al momento de las reformas estructurales clave que se están solicitando, para dar a la próxima administración un margen político de maniobra", indicó.



"En nuestra opinión, si Argentina sigue siendo un socio de confianza del FMI, el mercado está sobreestimando el riesgo de una reestructuración agresiva de la deuda, y los bonos en dólares son una fuerte oportunidad de compra en estos niveles", mencionó.



Bernal reiteró que bajo el escenario de una eventual administración de Fernández que permanezca en buena relación con el Fondo, una reestructuración de deuda eventual no necesitaría incluir un corte de capital principal sino más bien una transacción de extensión de vencimiento.