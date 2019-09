Por el cepo cambiario, JP Morgan analiza la posibilidad de sancionar a la Argentina

El país representa alrededor del 0,17% del índice Global Diversificado GBI-EM. Si se excluye, no podrá volver a entrar al índice por al menos 12 meses

JP Morgan colocó a Argentina bajo revisión para posiblemente sacar sus bonos del índice de deuda gubernamental en moneda local (GBI-EM), después de que se impusieron controles de capital en el país la semana pasada, dijo el banco el martes en un reporte, según IFR.



"Los países con controles de capital explícitos no son elegibles para las series GBI-EM y Narrow, según las reglas y la metodología del índice", advierte el reporte de JP Morgan, que agregó IFR, un servicio financiero de Refinitiv.



Argentina representa alrededor del 0,17% del índice Global Diversificado GBI-EM. Si se excluye, no será elegible para volver a entrar al índice por al menos 12 meses.



El banco dijo que removería al soberano antes del 29 de noviembre si es que no se realizan cambios a los controles de capital.