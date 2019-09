Por la eliminación del IVA, Urtubey advirtió que las provincias podrían emitir cuasimonedas para financiarse

Juan Manuel Urtubey, sostuvo que las provincias podrían llegar a emitir cuasimonedas dada la situación de alta vulnerabilidad que enfrentan

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que las provincias podrían llegar a emitir cuasimonedas dada la situación de alta vulnerabilidad que enfrentan.

Te puede interesar Precio del dólar para fin de año: este es el valor que proyectan los principales bancos y consultoras

Además, el compañero de fórmula de Roberto Lavagna criticó a la administración de Mauricio Macri y opinó que el reperfilamiento que anunció el Gobierno es en realidad un "nuevo corralito".



En declaraciones radiales, Urtubey sostuvo que la economía en las provincias está "muy frágil", tras el recorte en sus arcas que generaron los cambios en IVA y en el impuesto a las Ganancias, que en Salta representó $1.150 millones menos en un contexto de "caída en la recaudación" producto de la "baja" la actividad económica.

La noticia de las medidas de alivio, por la vía de cierto relajamiento impositivo temporal, generó malestar inmediato en las provincias, que verán así diezmados sus ingresos vía coparticipación.



"Hay una situación de vulnerabilidad muy alta en las provincias argentinas. No tengas ninguna duda que en algunas provincias van a necesitar del mecanismo que sea para afrontar este chubasco", sostuvo al ser consultado respecto a la posibilidad de que vuelvan las cuasimonedas.



"Hemos tenido con esta decisión $1.150 millones menos para la provincia y, como si eso fuera poco, el Gobierno nacional sigue avanzando en no hacerse cargo de gastos que tiene que hacer, con lo cual lo tenemos que cubrir nosotros", dijo.



En ese mismo sentido, el candidato a vicepresidente señaló que "ya se está viviendo la experiencia de la crisis de 2001, con chicos que no tuvieron posibilidad de alimentarse y hoy no tienen el nivel intelectual necesario".