Se agrava la situación en fábrica del Grupo Canale: Alco sigue paralizada y adeuda salarios

Los 120 trabajadores de la planta catamarqueña de la alimenticia suman preocupación. A las suspensiones se le sumó la incertidumbre por el retraso en pagos

ALCO, la empresa del Grupo Canale, aún no pagó ninguna de las dos quincenas del mes de agosto y todavía no hay fecha de pago. También le adeuda a los trabajadores de su planta catamarqueña incentivos de mayo, junio, julio y aguinaldo y no realizó el pago del bono correspondiente a 2018.

José Ocampo, secretario Gremial del Sindicato de la Alimentación de Catamarca, señaló a El Diario de Catamarca, que el gremio junto a los trabajadores, solicitarán la presencia de los propietarios de la firma, para que clarifique la situación que atraviesan.

Ocampo dijo que la situación es compleja ya que los 120 trabajadores vienen percibiendo solo un porcentual de los sueldos y afrontan suspensiones, lo que había sido acordado con patronal bajo la condición de mantener las fuentes de trabajo.

Señaló que la firma desde hace meses está sin producción y los operarios solo realizan tareas de mantenimiento. En este sentido dijo que la baja producción y las suspensiones del personal como consecuencia de ello ya acumulan 4 años.

"Lo más preocupante es la falta de producción y que la empresa se hace la desentendida, nadie sabe nada. La semana pasada tuvimos una reunión en Buenos Aires con el gerente general y tampoco supo dar ninguna respuesta a nuestro planteo", cuestionó.

"Nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con las fuentes de trabajo, si no hay producción uno se imagina lo peor", advirtió el referente de los trabajadores.