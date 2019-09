Por medida judicial, Dietrich está analizando la continuidad de las obras del aeropuerto de El Palomar

El proyecto de la nueva terminal tiene como objetivo la refuncionalización de los hangares 7 y 8 ya existentes en la Base Aérea

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sostuvo que están "analizando" la continuidad de las obras de la segunda etapa de la remodelación del aeropuerto de El Palomar, a partir de la medida judicial que obliga a restringir las operaciones entre las 22 y las 7 del día siguiente, desde fines de este mes.



"Nosotros esperamos que esta situación, de enorme perjuicio para la conectividad del país y para miles de vecinos que han visto incrementar su trabajo y mejorar sus condiciones de vida, se revierta a partir de todas las cuestiones que hemos presentado para demostrar que las operaciones no causan ningún tipo de perjuicio a la población", dijo Dietrich.



Aclaró, no obstante que, "si esto no sucede, analizaremos la continuidad de las obras que estamos llevando adelante y que hoy dan trabajo a más de 800 personas y pueden transformarse en más de 2.000 con las etapas subsiguientes y que van a transformar El Palomar en un aeropuerto totalmente nuevo, moderno y aún mucho más eficiente de lo que es hoy".



El proyecto de la nueva terminal, que prevé una inversión de más de $580 millones para 2019 y más de $556 millones para 2020, tiene como objetivo la refuncionalización de los hangares 7 y 8 existentes en la Base Aérea, donde se está construyendo un edificio que contará con 10.417 m2, precisaron desde Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria del aeropuerto.



Como parte de este proyecto, se plantea la reorganización del flujo vehicular interno a través de un nuevo corredor en la base militar que conecte directamente la nueva terminal con el ingreso al aeropuerto y se contempla aprovechar las plataformas y calles de rodaje existentes, incluyendo una nueva calle de servicio y control de acceso al sector, entre otras obras.



El Palomar Inició sus actividades el 9 de febrero de 2018 en un edificio de 450 m2. Pasó a ser el tercero del área metropolitana de Buenos Aires y el primero exclusivamente low cost del país y de Latinoamérica.



Ocupa un lugar entre los primeros diez aeropuertos con más tráfico de pasajeros del país y presenta un crecimiento sostenido desde su apertura, con más de 1.000.000 de pasajeros totales.