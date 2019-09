Suspenden la matrícula a 159 exportadores de granos por no informar operaciones

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que los operadores "quedan sujetos a que se les aplique la sanción correspondiente"

La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA) suspendió las matrículas del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) de 159 exportadores de granos por no cumplir con el envío de información de las operaciones del año en curso en los plazos establecidos, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.



"A pesar de los reiterados requerimientos para que normalicen su situación enviando el aplicativo C-18 y no habiendo obtenido respuesta por parte de los operadores, se procedió a suspender la matrícula que los habilita a operar en el rubro de exportación de granos", indicó la cartera agropecuaria en un comunicado.



Toda la información relativa a estas suspensiones se deriva a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de que no puedan seguir operando aquellos que regularicen la situación, amplió.



Según Agricultura, "a 15 días de haberse producido las suspensiones, 30% de ellos ha cumplido en informar lo adeudado y se analiza la información presentada para reincorporarlos al RUCA".



No obstante, concluyó, estos operadores "quedan sujetos a que se les aplique la sanción correspondiente, dado que este tipo de prácticas no contribuyen a transparentar el mercado en las operaciones de exportación de granos".