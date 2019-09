¿Quién es la nueva directora gerente del FMI que reemplaza a Christine Lagarde?

La búlgara Kristalina Georgieva se convirtió este miércoles en la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación del Directorio Ejecutivo, y en sustitución de la francesa Christine Lagarde, informó la institución.

Georgieva, quien fue vicepresidenta de la Comisión Europea entre 2014 y 2016 y ocupaba el puesto de consejera delegada del Banco Mundial desde 2017, fue la única aspirante al cargo.

La medida fue informada en las redes sociales del organismo multilateral de crédito que destacó que la Junta Ejecutiva del FMI que representa a los 189 países miembros seleccionó Georgieva por un período de cinco años a partir del 1 de octubre de 2019.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1

Mientras tanto, su antecesora, envió a través de su cuenta en la red social Twitter un mensaje de felicitación y de buenos deseos para la búlgara, acompañado por una foto de ambas.

Congratulations to my friend @KGeorgieva on her selection as the new Managing Director of the @IMFNews. Wishing you every success in leading this great institution. https://t.co/5DwTnndU7I pic.twitter.com/sza6fO7H20