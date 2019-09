La economía que viene: cómo imagina Loser la relación de Alberto Fernández con el FMI

El ex director del FMI para el hemisferio occidental analizó la relación del organismo con la Argentina tras decidir no realizar por ahora el desembolso

El economista argentino Claudio Loser, ex director del FMI para el hemisferio occidental, aseguró este jueves que en el organismo lo ven a Alberto Fernández como "un hombre razonable" por lo que consideró que es posible "una buena relación con él" si gana las elecciones.

Loser analizó la situación de la relación del organismo multilateral con la Argentina después de la decisión de no realizar el desembolso de 5.400 millones de dólares hasta conocer el resultado que arrojen las urnas el próximo 27 de octubre.

Si bien hay condimentos políticos por la incertidumbre electoral, Loser aclaró que "el FMI no hace el desembolso porque no hay seguridad en cuanto a la financiación de Argentina. La deuda del gobierno argentino es muy alta, por eso el FMI se mueve con cuidado".

Según Loser, el organismo multilateral que desde ayer conduce la búlgara Kristalina Georgieva no quiere que su crédito sea usado para cubrir la denominada "fuga de capitales", porque eso debilita aún más el frente financiero del país.

"La presencia de Georgieva no tiene ningún impacto en el no desembolso del FMI a la Argentina", consideró el economista en declaraciones a la radio Futurock, al entender que la decisión de no enviar el dinero viene de antes.

Al ser consultado sobre lo que podría pasar si Alberto Fernández finalmente se convierte en Presidente del país, Loser contestó: "Es posible una buena relación entre el FMI y él. Lo ven como a un hombre razonable".