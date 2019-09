Carlos Melconian: "Si no hay quita en la deuda, es pan para hoy, hambre para mañana"

"No hay ningún ajuste posible que conviva con una no quita de la deuda. Los números no dan", advirtió el economista en la reunión de la IAEF

El economista Carlos Melconian advirtió que todos los modelos de reestructuración de la deuda que se manejan implican un fuerte ajuste fiscal, laboral y previsional, medidas que no están contempladas en los dos principales candidatos presidenciales.



Estas declaraciones fueron dadas durante la jornada de cierre del 40ma. Reunión Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolló en Bariloche.

El experto destacó que las reestructuraciones de Portugal, Irlanda y Grecia "tienen en común fuertes reformas tanto fiscal, jubilatoria y laboral", para lograr excedente fiscal y poder pagar lo que debían.



"No es algo lo que se esté hablando", dijo, y advirtió que "la deuda se va a reestructurar", no solo reprogramar los pagos, porque "sino, no alcanza", y que un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional, "conlleva la reforma fiscal, laboral y previsional", como ocurrió en los países europeos.

Por otra parte, indicó que "si no hay una quita en la deuda, es pan para hoy, hambre para mañana. No hay ningún ajuste posible que conviva con una no quita de la deuda. Los números no dan".

"No hubo reformas estructural y le dieron 57.000 millones de dólar. Si con plata grande no hubo reformas, cómo es la reforma sin plata. Le dieron 13 veces la cuota de la Argentina. El récord es Grecia con 15 veces su cuota de préstamo", aseguró.



Y agregó: "Me saco el sombre por (Néstor) Kirchner y (Roberto) Lavagna. El primero por recomponer la gobernabilidad como político, y Roberto, por la valentía de tomar ese quilombo, pero la economía estaba saliendo. Mi abuela agarraba en 2003, sin subestimar".

Sobre lo que recibirá el próximo Gobierno, advirtió: "La herencia para Alberto Fernández se parece más a la que recibió Menem. No creo que sea tan barato, la realidad te hace limpiar".